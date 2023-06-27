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اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية ورغبة المواطنين في الدول العربية بالاحتفال بعيد الأضحى

من تونس إلى مصر واليمن والسودان... يحاول المواطنون في الدول العربية الاحتفال بعيد الأضحى بما تيسر من إمكانيات، رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها، والتي أدت إلى اتساع الفجوة بين الأوضاع المادية والرغبات خاصة بشراء الأضاحي احتفالا بالعيد. وبلغ سعر الخروف في تونس ألف دينار أي ما يعادل 300 يورو، وكذلك شدت أسعار الأضاحي ارتفاعا في باقي دول المنطقة، التي تشهد تضخما وتدهورا في القدرة الشرائية إضافة إلى المعارك والنزاعات.

01:13 صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24