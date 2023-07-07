تغير المناخ.. صيف الأخطار؟

برنامج خاص

تشهد عدة دول في صيف 2023 تسجيل درجات حرارة مرتفعة تجاوزت المعدلات القياسية. ومع انخفاض معدلات الأمطار، بات الجفاف أمرا واقعا. تابعوا مع تاتيانا مسعد برنامجا خاصا الجمعة عند الساعة الثامنة والربع مساءً، يسلط الضوء على الأخطار المحدقة بكوكب الأرض.

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يرتفع متوسط درجات الحرارة على سطح الأرض بشكل غير طبيعي. تشغل ظاهرة الاحترار تلك دول العالم قاطبة.

فقد بلغ معدل درجات الحرارة على سطح الأرض الاثنين الماضي 17,01 درجة مئوية، ما يعني تحطيم الرقم القياسي الذي سجل في منتصف أغسطس/آب 2016، ومجددا في نهاية يوليو/تموز العام الماضي.

لاحقا، وفي يوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، سجلت الأرض رقما قياسيا جديدا مع بلوغ متوسط الحرارة على سطح الأرض 17,18 درجة مئوية.

كذلك، كان شهر يونيو/حزيران المنصرم الأشد حرا نسبة للفترة نفسها منذ بدء قياس درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية.

فما الذي يجري؟ هل هذا هو تغير المناخ الذي يحذر منه العلماء منذ عقود؟ ما هو تغير المناخ تحديدا وما هي آثاره؟ كيف تتأثر وستتأثر المنطقة العربية به؟ وكيف تستعد البلدان العربية للتكيف مع آثار هذا الاحترار؟

أسئلة نحاول الإجابة عنها مع ضيوفنا، خالد سليمان كاتب وصحافي متخصص في شؤون البيئة وتغير المناخ، زينة خليل الحاج مديرة الحملات في منظمة 350.org، نديم فرج الله مدير برنامج التغير المناخي والبيئة في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، وعادل السالمي الباحث في المركز القومي الفرنسي للبحوث البيئية والزراعية.

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