حريق الغابات بجزيرة رودس يتسبب بـ"أكبر عملية إجلاء عرفتها اليونان على الإطلاق"

أجبر حريق مستعر في جزيرة رودس اليونانية المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة، السبت، على ما أعلنت السلطات. وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية، وألحق أضرارا بعدة فنادق. وقالت المتحدثة باسم الشرطة كونستانتيا ديموغليدو "إنها أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق (...) جرى كل شي على ما يرام، والتزم الجميع وخصوصا السياح بتعليماتنا". وأضافت "اضطررنا إلى إخلاء منطقة فيها ثلاثون ألف شخص".

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قالت السلطات اليونانية إن حريق غابات مستعرا في جزيرة رودس أجبر المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة من الحريق.

وأجلت سفن تابعة لخفر السواحل وأكثر من 30 قاربا خاصا ما لا يقل عن ألفي شخص، بينهم سائحون، من الشواطئ القريبة من منطقتي كيوتاري ولاردوس في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة، وفقا لما قال نيكوس أليكسيو المتحدث باسم خفر السواحل لشبكة سكاي التلفزيونية.

من جهته، أعلن نائب رئيس بلدية رودس كونستانتينوس تاراسلياس إن الأشخاص الذين أجلتهم السلطات يقيمون حاليا في ملعب مغلق وفي فنادق بالجزيرة. وقال خفر السواحل إن السياح سيقيمون في ثلاث عبّارات للركاب خلال أوقات الليل.

وقال لمحطة أوبن تي.في التلفزيونية: "أقمنا حواجز لصد الحريق حول قرية لايرما الليلة الماضية، لكن تغير الرياح 180 درجة هذا الصباح أدى لزيادة حجم الحريق وامتداده لكيلومترات... وصولا إلى منطقة سياحية".

تدمير مساحات شاسعة من الغابات

أظهرت لقطات عرضها التلفزيون اليوناني صفوفا طويلة من السياح وهم يجرون أمتعتهم بينما يسيرون في أحد الطرقات ضمن عملية الإجلاء، بينما شوهد دخان يتصاعد في الخلفية.

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه فيمنطقة جبلية يوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أثينا للأنباء أن الحريق ألحق أضرارا بثلاثة فنادق في قرية كيوتاري الساحلية اليوم السبت.

وتكافح فرق الإطفاء التي تلقت تعزيزات من سلوفاكيا في مواجهة بؤر جديدة من حريق الغابات المشتعل منذ خمسة أيام وأججته الرياح العاتية. وتشارك طائرات تقذف المياه في جهود إخماد النيران.

وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان غدا الأحد، وسط توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

فرانس24/ رويترز

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