المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس" يعلن تحطيم المحيطات رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

في أثر جديد من آثار الاحتباس الحراري، كشف المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس" الجمعة تحطيم المحيطات المستوى القياسي لأعلى درجات حرارة سطحية فيها على الإطلاق الأسبوع الجاري. وحسب خبراء في علم البيئة والمناخ فإن موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تمثل تهديدا مباشرا لبعض الكائنات البحرية، بل ويتوقعون المزيد من العواقب السلبية في حال تفاقم الظاهرة.

© أ ف ب

منظر لتكوين صخري في المحيط الهادئ في كابو سان لوكاس، ولاية باجا كاليفورنيا، المكسيك في 4 آب/أغسطس 2023.

إعلان اقرأ المزيد

نشر المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس" الجمعة بيانات تفيد أن المحيطات العالمية حطمت رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية هذا الأسبوع مع بلوغها 20,96 درجة مئوية.

وحسب متحدثة ضمن فريق عمل المرصد فإن حرارة سطح المحيطات "بلغت 20,96 درجة مئوية في 30 تموز/يوليو" 2023 وفقا لقاعدة البيانات ERA5 في حين أن الرقم القياسي السابق بلغ 20,95 درجة مئوية في آذار/مارس 2016.

تتعلق هذه البيانات بالمحيطات الواقعة بين خطي العرض 60 شمالا وجنوبا، ومن ثم فهي لا تشمل المناطق القطبية.

المحيطات تمتص 90 % من الحرارة الزائدة

تمتص المحيطات 90% من الحرارة الزائدة من نظام الأرض الناتج عن النشاط البشري خلال العصر الصناعي ويستمر تراكم الطاقة هذا في الزيادة مع تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وصف بيرس فورستر، الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بيانات "كوبرنيكوس" بأنها "قوية جدا" مشيرا إلى أنه تم تأكيدها من خلال ملاحظات الأقمار الاصطناعية وقراءات درجة الحرارة مباشرة في البحر من على متن السفن والعوامات.

وحسب الأستاذ المتخصص في تغير المناخ "تشكل موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تهديدا مباشرا لبعض الكائنات البحرية، ونحن نرصد علامات ابيضاض المرجان في فلوريدا كنتيجة مباشرة لذلك، وأتوقع المزيد من العواقب السلبية".

24,9 درجة مئوية

في الأسبوع الماضي، سجل في شمال الأطلسي متوسط حرارة لم يسبق قياسه من قبل مع بلوغ حرارة المياه السطحية القياسية 24,9 درجة مئوية في المتوسط في 26 تموز/يوليو، وفقا لبيانات وكالة مراقبة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA). عادة، تصل درجات الحرارة في شمال الأطلسي عموما إلى ذروتها في أيلول/سبتمبر.

منذ آذار/مارس، وهو الشهر الذي يبدأ فيه انتشار الدفء في مياه شمال الأطلسي بعد الشتاء، يتحرك منحنى درجات الحرارة أعلى بكثير من السنوات السابقة، مع اتساع الفجوة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة. ومن ثم، أصبح شمال الأطلسي نقطة مراقبة رمزية لارتفاع حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحتباس الحراري الناجم عن غازات الدفيئة.

قبل أيام قليلة، تجاوز البحر الأبيض المتوسط سجله الحراري اليومي مع تسجيله 28,71 درجة مئوية في المتوسط، وفقا لمركز الأبحاث البحرية الرئيسي الإسباني.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك