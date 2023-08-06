فيلم "باربي" يكتسح شباك التذاكر وإيراداته تتخطى مليار دولار بأنحاء العالم

رغم طرحه في دور العرض السينمائي قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط، إلا أن إيرادات فيلم باربي تخطت مليار دولار. ووفقا لشركة "وارنر براذرز بيكتشرز"، فقد بلغت إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

الفنانة مارعوت روبي (يسار) وكاتبة ومخرجة "باربي" المرشحة لجائزة الأوسكار غريتا جيرويغ في العرض الأول لفيلم "باربي" يوم الأحد 9 تموز/ يوليو 2023، في لوس أنجليس، الولايات المتحدة.

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قالت شركة "وارنر براذرز بيكتشرز"، وهي وحدة تابعة لشركة "وارنر براذرز ديسكفري"، الأحد، إن إيرادات فيلم "باربي" بأنحاء العالم تخطت مليار دولار منذ بدء عرضه في 21 تموز/تموز.

وأضافت الشركة في بيان أن إيرادات الفيلم الكوميدي الخيالي، بلغت 459 مليون دولار بالولايات المتحدة وكندا و572.1 مليون دولار أخرى في الخارج منذ بدء طرحه في دور العرض، بإجمالي بلغ 1.0315 مليار دولار.

وأكدت شركة التحليلات الإعلامية كومسكور هذه الإيرادات.

وقالت "وارنر براذرز" إن غريتا غرويج، كاتبة ومخرجة "باربي" المرشحة لجائزة الأوسكار، أصبحت أيضا أول مخرجة أفلام تتخطى إيرادات أحد أعمالها عتبة المليار دولار.

كانت هذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في دور العرض لفيلم "باربي". وذكرت كومسكور أن الفيلم حقق إيرادات بلغت 127 مليون دولار بأنحاء العالم في أيام الجمعة والسبت والأحد منها 53 مليون دولار من الإيرادات المحلية و74 مليون دولار أخرى في الخارج.

وتحتل مبيعات تذاكر "باربي" الآن المرتبة الثانية هذا العام بعد فيلم "سوبر ماريو براذرز" الذي كان أول عرض له في نيسان/أبريل وحقق 1.357 مليار دولار إجمالا في شباك التذاكر.

فرانس24/ أ ف ب

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