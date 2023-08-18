فيروس كورونا: متحورة جديدة تحت مراقبة منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية

قالت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية إنهما تراقبان تطورمتحورة جديدة لفيروس كورونا تملك عددا كبيرا من البروتين الشوكي على سطحها، وهذا يسهل دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان. واكتشفت هذه المتحورة إلى حد الآن في إسرائيل والدانمارك والولايات المتحدة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف.

© أ ف ب/ أرشيف

جثث أشخاص توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا يتم نقلها إلى شاحنة مبردة تعمل كمشرحة مؤقتة في مستشفى ويكوف في منطقة نيويورك في بروكلين.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة أنهما تراقبان من كثب متحورة جديدة من كوفيد-19 لا يزال "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد"، ظهرت حتى الآن في إسرائيل والدانمارك والولايات المتحدة.

وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحورة جديدة "ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة. والتي أضافت بأن "التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحورة من كثب.

حتى 13 آب/أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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