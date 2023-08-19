رصد بأمريكا والدانمارك وإسرائيل...متحور جديد لفيروس كورونا تحت مراقبة منظمة الصحة وواشنطن

قالت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية الجمعة أنهما تراقبان من كثب متحوّر جديد من كوفيد-19 رغم أن "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد". يأتي هذا فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا وبلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.

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عامل صحي يأخذ عيّنة مسحة من رجل لفحصها بحثا عن فيروس كورونا في مستشفى في بكين في 26 كانون الأول/ديسمبر 2022.

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قرّرت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية تصنيف متحوّر جديد من فيروس كورونا "ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحه والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.

هذا، وإلى غاية الساعة، تم رصد هذا المتحوّر الجديد في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

ومن جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّر عن كثب.

أما منظمة الصحة العالمية فأوضحت أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّر الجديد ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

ومن جانبه قال أستاذ البيولوجيا في جامعة لندن فرانسوا بالو، إن الاهتمام الذي يثيره المتحور الجديد له مبررات.

وأضاف في تعليق نُشر الجمعة أن "سلالة بي أيه.86.2 هي أبرز سلالات سارس-كوف-2 في العالم منذ ظهور أوميكرون"، في إشارة إلى المتحور الذي أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات عالميا بشكل كبير في شتاء العام 2022.

وقال "خلال الأسابيع المقبلة، سنرى مدى تأثير بي أيه.86.2 مقارنة بطفرات أوميكرون الأخرى".

كما شدد على أنه حتى لو تسبب بي أيه.86.2 في ارتفاع كبير بعدد الإصابات، "فإننا لا نتوقع أن نشهد مستويات من المرض الشديد والوفاة مماثلة لما شهدناه سابقًا خلال فترة الوباء عندما انتشرت متحورات ألفا ودلتا وأوميكرون".

وتابع قائلا "تلقى حاليا معظم الناس على وجه الأرض اللقاح و/أو أصيبوا بالفيروس"، مشيرا إلى أنه حتى لو أُصيب أشخاص بالمتحور الجديد، فإن "الذاكرة المناعية تسمح لجهازه المناعي بالتحكم بالعدوى والسيطرة عليها".

وإلى ذلك، أكد بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أن في الفترة ما بين 17 تموز/يوليو و 13 آب/أغسطس سُجلت أكثر من 1,4 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من 2300 حالة وفاة.

هذا، وإلى غاية 13 آب/أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا،فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في جميع أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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