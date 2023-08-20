وكالة الفضاء الروسية تعلن تحطم "لونا-25" أول مسبار تطلقه موسكو إلى القمر منذ 1976

تحطم المسبار "لونا-25" الذي أطلقته موسكو على سطح القمر، وذلك إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقررة الإثنين. وكان المسبار وصل الجمعة إلى مدار القمر الأربعاء 16 آب/أغسطس، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عاما، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء "روسكوزموس". كانت مهمة المسبار تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاع الفضاء الروسي الذي واجه لسنوات مشاكل في التمويل وفضائح فساد، وهو الآن معزول بسبب النزاع في أوكرانيا.

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قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأحد إن "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ 1976، تحطّم السبت على سطح القمر إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقرّرة الإثنين.

وقالت الوكالة في بيان إنه عصر السبت "قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ) انقطع الاتصال مع لونا -25"، مشيرة إلى أنه "وفقا للنتائج الأولية" للتحقيق فإن المسبار "لم يعد موجودا بعد أن اصطدم بسطح القمر".

يعد إطلاق المسبار "لونا-25" أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976 حين كان الاتحاد السوفياتي رائدا في استكشاف الفضاء.

وأضافت "روسكوزموس" أن "جميع أنظمة لونا-25 تعمل بشكل طبيعي والتواصل معها مستقر".

وتعهد الرئيس فلاديمير بوتين مواصلة برنامج الفضاء الروسي رغم العقوبات، مشيرا إلى إرسال الاتحاد السوفياتي أول إنسان إلى الفضاء في عام 1961 في خضم التوترات مع الغرب.

فرانس24/ أ ف ب

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