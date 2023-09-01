الصيف الأكثر حرا في اليابان.. والشتاء الأكثر دفئا في أستراليا منذ بدء تسجيل البيانات

بلغ متوسط درجات الحرارة في اليابان بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس ذروته منذ بدء تسجيل البيانات العام 1898، فيما سُجل فصل الشتاء الأكثر دفئا على الإطلاق في أستراليا، حسبما أفادت وكالتا الأرصاد الجوية الجمعة في البلدين.

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قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمعة إنه خلال الفترة ما بين حزيران/يونيو وآب/أغسطس من العام 2023 "كان متوسط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".

وأضافت الوكالة في بيان "بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادا إلى ملاحظات في 15 موقعا مختلفا، +1,76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1,08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في العام 1898.

هذا، وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022) زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من نهاية تموز/يوليو ليصبح الأعلى منذ العام 2010".

ومن جهته، أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي الجمعة أن فصل الشتاء في أستراليا كان الأكثر دفئا على الإطلاق، مسجلا أحدث مستوى قياسي في سلسلة من الأرقام القياسية التي سُجلت في جميع أنحاء العالم مع اشتداد تأثير تغير المناخ.

وأوضح سايمون غرينغر، خبير المناخ في الوكالة، أن متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء في جميع أنحاء أستراليا بلغ 16,75 درجة مئوية من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس، وهو أعلى بقليل من الدرجة القياسية السابقة المسجلة في العام 1996 البالغ 16,68 درجة مئوية.

هذا، وتعود سجلات الطقس الأسترالية إلى العام 1910.

فرانس24/ أ ف ب

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