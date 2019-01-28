إيمانويل ماكرون في القاهرة: لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان

أ ف ب

عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون في القاهرة، في 2019/01/28

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة إنه لا يمكن فصل الأمن والاستقرار عن حقوق الإنسان، مضيفا بأن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع". ورد السيسي قائلا إنه يتوجب النظر إلى مجال "حقوق الإنسان في سياق الاضطرابات الإقليمية والحرب على الإرهاب".

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره المصريعبد الفتاح السيسيخلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة الاثنين أن "الاستقرار" مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون.

وبعد محادثات ثنائية وتوقيع اتفاقات وعقود للتعاون خصوصا في مجالات الصحة والنقل والتعليم، أكد الرئيس الفرنسي لنظيره المصري أن "الاستقرار" مرتبط باحترام الحريات الفردية ودولة القانون.

الاستقرار يمر عبر "حيوية المجتمع"

وقال ماكرون إن "الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع"، معتبرا كذلك أن "الاستقرار والسلام المجتمعي الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون".

وماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية مدتها ثلاثة أيام إلى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية خصوصا، أشار منذ مساء الأحد إلى أنه يعتزم الحديث "بصراحة أكبر" مع الرئيس المصري في مسألة حقوق الإنسان.

وكان الرئيس الفرنسي رفض لدى استقباله السيسي في باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2017 "إعطاء "دروس" لضيفه حول هذه المسألة الحساسة ما أثار انتقادات المنظمات والحقوقية.

وردا على سؤال لصحافي مصري حول أسباب تغيير موقفه من مسألة حقوق الإنسان، أجاب ماكرون "يمكن أن نقول الأشياء بطريقة صريحة للغاية من دون أن نعتبر أننا نأتي لنعطي دروسا أو لزعزعة الاستقرار". وأضاف "هذا ما فعلته مع الرئيس السيسي".

وتابع أن "الأمور لم تكن تسير في الاتجاه الصحيح منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017"، مشيرا إلى أن "مدونين وصحافيين ونشطاء" سجنوا بعد هذا التاريخ.

واعتبر أن "مجتمعا مدنيا ديناميكيا ونشطا ويشمل الجميع يظل الحصن الأفضل في مواجهة التطرف وشرطا أساسيا للاستقرار والسلام (المجتمعي)".

وتابع أنه بدون ذلك فإن "صورة مصر يمكن أن تسوء"، مؤكدا أن "المناقشة التي أجريناها مع الرئيس السيسي احترمت سيادة مصر".

واستطرد "لن أكون صديقا مخلصا لمصر اليوم، لو لم أعبر عن حقيقه ما أعتقده".

السيسي: "نحن لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا"

وردا على ماكرون، قال الرئيس السيسي "نحن لسنا كأوروبا ولسنا كأمريكا".

وأكد أن "التعدد والاختلاف بين الدول أمر طبيعي، التنوع الإنساني أمر طبيعي وسيستمر ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط" غير واقعية.

وأضاف موجها حديثه لصحافي فرنسي سأله عن حقوق الإنسان "لا تنسى أننا نتحدث عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها".

وشدد على أن "مشروع إقامة دولة دينية في مصر لم ينجح" وترتب على ذلك "تحديات".

ووجه السيسي سؤالا إلى الصحافي الفرنسي قائلا "ماذا كنتم تستطيعون أن تفعلوا لنا لو أن حربا أهلية قامت في مصر؟".

وتابع أن "القضايا في مصر مختلفة تماما عن الطريقة التي تفكرون فيها".

وقال الرئيس المصري "أنتم مطالبون بأن ترونا بالعيون المصرية وليس بالعيون الأوروبية كما نراكم نحن بالعيون الأوروبية".

واعتبر أن "مصر لن تقوم بالمدونين وإنما بالعمل والجهد والمثابرة"، مشيرا إلى ما قامت به حكومته من توفير مساكن لـ 250 ألف أسرة وعلاج مئات الآلاف من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي وجهود لمكافحة الإرهاب.

وأضاف السيسي "لا أقبل أن يكون الرأي العام في مصر أو الأغلبية رافضة لوجودي وأستمر"، مضيفا "أنا أقف هنا بإرادة مصرية ولو هذه الإرادة ليست موجودة سأتخلى عن موقعي فورا".

وبحسب الرئيس الفرنسي فإن "الأمور ازدادت سوءا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017" فيما يتعلق بحقوق الإنسان حين زار السيسي باريس. بالتالي وعد بأن يبحث "هذه المسألة بطريقة أكثر صراحة لأنني أعتقد أن ذلك يصب في صالح الرئيس السيسي والاستقرار في مصر".

وأشار إلى أنه سيجري بعيدا عن الإعلام "محادثات مغلقة" مع السيسي حول "حالات فردية" لمعارضين أو شخصيات تقبع في السجن.

منظمات حقوقية تطالب ماكرون بخطاب قوي

وطالبت عدة منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الاثنين ماكرون بـ"خطاب قوي حول الوضع الكارثي لحقوق الإنسان" في مصر مع "المطالبة بإطلاق سراح كل السجناء المحتجزين ظلما".

وطالبت المنظمات الحقوقية بـ "تعليق كل مبيعات السلاح الفرنسي الذي يمكن أن يستخدم لارتكاب أو تسهيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".

وفي هذا الصدد، رد السيسي بأن "التظاهر حق يكفله القانون والدستور ولكن يجب أن يبقى في إطار القواعد المنظمة له".

وقال "لم نستخدم أي معدات -ليس فقط ما اشتريناه من فرنسا- في قمع أي متظاهر".

وتابع "لا يمكن استخدام السلاح أمام مواطن أعزل ونستخدمه فقط ضد عناصر إرهابية متطرفة".

وسيزور ماكرون، برفقة زوجته بريجيت، المتحف الشهير في ميدان التحرير بعد ظهر الاثنين قبل أن يلتقي الجالية الفرنسية في مصر.

ويختتم زيارته صباح الثلاثاء بلقاءين مع بابا الأقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.

فرانس24/ أ ف ب