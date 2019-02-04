مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية تضم 50 مومياء في محافظة المنيا

صورة من المومياوات التي تم العثور عليها في المنيا

تم العثور على مقابر محفورة في الصخر في محافظة المنيا المصرية تعود للعصر الفرعوني، وفق ما أعلنت وزارة الآثار المصرية السبت، وتحتوي هذه المقابر على مومياوات لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، بينهم 12 طفلا. وتجمع زوار بينهم سفراء عدة دول في الموقع حيث عرضت 40 مومياء أثناء الاحتفال بإعلان الكشف.

اكتشف علماء الآثار في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا ثلاث حفر للدفن يؤدي كل منها إلى مقابر محفورة في الصخر بها نحو 50 مومياء، وفق ما أعلنت وزارة الآثار المصرية السبت.

وتضم المقابر عددا من حجرات الدفن بداخلها المومياوات في حالة جيدة وهي لأشخاص في مراحل عمرية مختلفة، من بينهم 12 طفلا، وبعضها ملفوف بلفائف كتانية والبعض يحمل كتابات بالخط الديموطيقي، وهو أحد الخطوط المصرية القديمة.

كما تضم المقابر عددا من المومياوات لرجال ونساء لا يزال بعضها يحتفظ ببقايا كرتوناج ملون أو عليه كتابات ديموطيقية أسفل القدمين.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن طرق الدفن داخل تلك المقابر تنوعت ما بين الدفن داخل توابيت حجرية أو خشبية أو على أرضية المقبرة. وأشار أنه تم الكشف أيضا عن أجزاء من برديات تمكن الأثريون بدراسة الكتابات الموجودة عليها من تأريخها في الفترة من بداية العصر البطلمي وحتى العصر الروماني المبكر والعصر البيزنطي.

كما لفت إلى أن البعثة لم تجد أسماء مكتوبة باللغة الهيروغليفية.

ونتج هذا الكشف الجديد عن عمل بعثة مشتركة بين وزارة الآثار ومركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا.

وقال وزير الآثار خالد العناني إن تلك المقابر هي مقابر عائلة تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الفئة الراقية من الطبقة الوسطى بالمجتمع. وأضاف أن هذا الكشف يعد الأكبر منذ بداية 2019، وتوقع الإعلان عن اكتشافات عديدة خلال العام بمواقع مختلفة يجري العمل بها.

وتجمع زوار بينهم سفراء عدة دول في الموقع حيث عرضت 40 مومياء أثناء الاحتفال بإعلان الكشف.

ويشار إلى أن منطقة تونا الجبل استخدمت كجبانة للإقليم الخامس عشر منذ نهاية الدولة الحديثة في مصر وبداية العصر المتأخر، وبها العديد من المزارات السياحية مثل مقبرة بيتوزيرس التي اكتشفت عام 1919 والساقية الرومانية ومقبرة إيزادورا والجبانة الرومانية.

فرانس24/ رويترز