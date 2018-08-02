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الشرق الأوسط

وزير الخارجية الفرنسي يتفقد مشروع "الواحة" الداعم للاجئات السوريات في مخيم الأزرق بالأردن

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو دانية المعايطة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/08/2018

تفقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، مخيم الأزرق للاجئين السوريين ضمن زيارة له إلى الأردن. والتقى عددا من اللاجئات السوريات المستفيدات من مشروع "الواحة" للنساء والفتيات، الذي تعتبر فرنسا من أبرز مموليه.

نشرت في : 02/08/2018

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