وزير الخارجية الفرنسي يتفقد مشروع "الواحة" الداعم للاجئات السوريات في مخيم الأزرق بالأردن

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فرنسا: افتتاح الدورة العاشرة لألعاب المثليين بمشاركة أفراد من دول عربية
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الكاتبة التركية أسلي أردوغان تعتبر أن الوضع في بلادها يشبه ألمانيا قبل النازية
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إيران تتسلم خمس طائرات من شركة فرنسية إيطالية قبل عودة العقوبات الأمريكية
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سوريا: اغتيال مدير مركز البحوث العلمية في انفجار استهدف سيارته
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موجة الحر في أوروبا: ذوبان للأسفلت وحرائق وأحذية خاصة للكلاب البوليسية
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ليستر سيتي الإنكليزي يضم الدولي الجزائري رشيد غزال بعقد لأربع سنوات
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مقتل 20 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية "قديمة" شرق سويسرا
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السعودية تدخل موسوعة غينيس بمشاركة آلاف المبرمجين من العالم في "هاكاثون الحج"
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قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها لتبادل جهاديين بمخطوفين من السويداء
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ترامب يعترف بأن نجله التقى محامية روسية في 2016 لجمع معلومات عن كلينتون
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فنزويلا: مادورو ينجو من محاولة اغتيال خلال عرض عسكري ويتهم كولومبيا بالضلوع فيها
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الخرطوم: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان توقع اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة
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