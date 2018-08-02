اليمن: عشرون قتيلا على الأقل في غارات جوية على مدينة الحديدة

قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون الخميس، في غارتين استهدفتا سوق السمك والبوابة الرئيسية لمستشفى الثورة، بمدينة الحديدة غرب اليمن. واتهم الحوثيون التحالف العربي بشن الهجومين، وفي وقت لاحق نفى التحالف مسؤوليته

أفاد شهود عيان وأطباء بمدينة الحديدة اليمنية الخميس بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في غارة جوية أمام مستشفى الثورة، وفي قصف استهدف سوق السمك بالمدينة الواقعة غرب اليمن، بينما أشارت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن عدد القتلى بلغ 30 شخصا.

وقال أطباء من المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون إن "عدد القتلى بلغ عشرين قتيلا في الهجومين". وقالت مصادر طبية أخرى إن 60 جريحا نقلوا إلى مستشفيات هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية. وأكد شهود وقوع الغارة والقصف.

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الحوثيون يتهمون التحالف العربي بشن الهجومين

واتهمت وسائل الإعلام التي يديرها الحوثيون التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بشن الهجومين. وفي وقت لاحق نفى المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لتلفزيون العربية تنفيذ أي عمليات للتحالف داخل الحديدة باليمن.

ووجهت سلطات الحديدة نداء للتبرع بالدم في حين أعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أن حصيلة القتلى بلغت "30 قتيلا في الغارة الجوية التي استهدفت مدخل مستشفى الثورة" نقلا عن مصادر مستقلة لم يتسن تأكيدها.

وقال مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عبر تويتر إنه أرسل فريقا من الجراحين إلى مستشفى الثورة لمعالجة "50 شخصا مصابين بجروح خطرة".

وتضم الحديدة ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المساعدات والمواد التجارية والغذائية الموجهة إلى ملايين السكان. لكن التحالف العسكري يعتبر الميناء ممرا لتهريب الأسلحة ولمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية من أن تؤدي الحرب في الحديدة إلى كارثة إنسانية في بلد على شفير المجاعة ويعاني من تفشي الكوليرا.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 02/08/2018