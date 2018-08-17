ريبورتاج: نفاذ أدوية السرطان جراء الحصار الإسرائيلي يهدد حياة أكثر من 13 ألف مريض بقطاع غزة

اتهام الممثلة آسيا أرجنتو بالاعتداء الجنسي على الممثل جيمي بينيت

إسرائيل تقول إن طائرة "كوثر" الإيرانية ما هي إلا مقاتلة "أمريكية قديمة جدا"

فيس بوك يعلن أنه أوقف حملات تضليل مصدرها إيران وروسيا

انعدام الاستقرار الداخلي في إدلب يمهد لقبول السكان بحلول بديلة من أي جهة دولية

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