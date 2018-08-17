ريبورتاج: نفاذ أدوية السرطان جراء الحصار الإسرائيلي يهدد حياة أكثر من 13 ألف مريض بقطاع غزة

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الموت يغيب "شيخ الرواية السورية" الأديب حنا مينة عن عمر 94 عاما
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اتهام الممثلة آسيا أرجنتو بالاعتداء الجنسي على الممثل جيمي بينيت
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رئيس جزر القمر الأسبق قيد الإقامة الجبرية في قضية بيع جوازات لفئة "البدون"
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إسرائيل تقول إن طائرة "كوثر" الإيرانية ما هي إلا مقاتلة "أمريكية قديمة جدا"
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وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تؤكد وجود مياه جليدية على سطح القمر
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الولايات المتحدة: السجناء يضربون مطالبين بتحسين ظروفهم وتفعيل حقهم بالتصويت
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فيس بوك يعلن أنه أوقف حملات تضليل مصدرها إيران وروسيا
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المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت يدان بالاحتيال
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واشنطن وباريس ولندن تهدد النظام السوري بالرد في حال استخدم أسلحة كيميائية
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انعدام الاستقرار الداخلي في إدلب يمهد لقبول السكان بحلول بديلة من أي جهة دولية
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فرنسا: الملفات الخمسة الشائكة التي تنتظر حكومة إدوار فيليب
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المغرب: الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 188 من معتقلي "حراك الريف"
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