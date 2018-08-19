إسرائيل تغلق معبر إيريز الحدودي مع قطاع غزة

أغلقت إسرائيل الأحد معبر إيريز الحدودي، بوابة الخروج والدخول الوحيدة بينها وبين قطاع غزة، على خلفية تظاهرات الجمعة والتي وقع على إثرها مواجهات عند الحدود مع قطاع غزة. وصرحت إسرائيل أنها ستسمح بمرور الحالات الإنسانية فقط.

قررت إسرائيل الأحد إغلاق معبر إيريز الحدودي سامحة بمرور الحالات الإنسانية فقط، وذلك على خلفية وقوع مواجهات وتظاهرات عند الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي. وأكدت ناطقة باسم وحدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المعبر أنه تم بالفعل إغلاقه.

وخرجت الجمعة تظاهرات عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أفاد أنه تم إلقاء قنابل حارقة وعبوات ناسفة على السياج الحدودي بينما عبر عدد من الفلسطينيين إلى الأراضي الاسرائيلية لمدة وجيزة.

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تطورات غير متوقعة ومحاولات للتوصل للهدنة

وجاءت التطورات الأخيرة رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تدير قطاع غزة المحاصر.

ولم توضح الناطقة باسم الوحدة الإسرائيلية التي يطلق عليها "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" إلى متى سيستمر إغلاق المعبر.

وأكد مكتب الشؤون المدنية في غزة أن المعبر أغلق إلا أمام الحالات الطبية والفلسطينيين الساعين للعودة إلى القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد إلا أنها تأذن لعدد محدود من الأشخاص بالعبور لأسباب مختلفة.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقا لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.

وقتل 171 فلسطينيا في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتخللت هذه التظاهرات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.

قطاع غزة المحاصر يشهد ثلاث موجات من التصعيد

وشهد القطاع ثلاث موجات تصعيد منذ تموز/يوليو آخرها في 9 آب/أغسطس عندما أطلق من القطاع 180 صاروخا وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل التي ردت بغارات كثيفة.

ويسعى مسؤولون مصريون وأمميون للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل تسمح بمعالجة المسائل الإنسانية في القطاع الفقير الذي يبلغ تعداد سكانه مليوني نسمة.

وتطالب إسرائيل بالتهدئة وبإعادة رفات جنديين تحتجزهما حماس ويعتقد أنهما قتلا في حرب 2014.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، ثلاث حروب منذ عام 2008.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/08/2018