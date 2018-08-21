إسرائيل تقول إن طائرة "كوثر" الإيرانية ما هي إلا مقاتلة "أمريكية قديمة جدا"

شككت إسرائيل في أن تكون طائرة "كوثر" المقاتلة التي كشفت عنها إيران الثلاثاء، محلية الصنع. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان إن هذه الطائرة العسكرية هي "أمريكية قديمة جدا من نوع أف5".

كشفت إيران اليوم الثلاثاء عن أول طائرة مقاتلة محلية الصنع، في وقت شدد فيه الرئيس حسن روحاني على أن الهدف الوحيد من قوة طهران العسكرية على ردع الأعداء وإقامة "سلام دائم".

وأظهرت مشاهد التلفزيون الرسمي الرئيس حسن روحاني جالسا في قمرة قيادة الطائرة الجديدة "كوثر"، خلال فعاليات اليوم الوطني للصناعات الدفاعيةفي طهران.

وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن الطائرة مزودة بـ"إلكترونيات طيران متطورة"ورادار متعدد الاستخدامات، مضيفة أنها "محلية الصنع مئة في المئة". وبثت مشاهد للطائرة وهي تقوم بطلعات تجريبية. لكن تم قطع مشاهد حية للطائرة وهي تستعد للإقلاع من المدرج خلال فعاليات اليوم الوطني للصناعات الدفاعية.

وفي المقابل، شكك وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان شكوكا في كون الطائرة من صنع إيراني بالكامل.وصرح في هذا الصدد "إنهم يعانون من الضغوط بسبب العقوبات الأمريكية فيخترعون الحكايات، إلا أنه من الأفضل عدم الاستخفاف بشكل كامل بما يقومون به".

حساب أوفير جندلمان, المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية على تويتر النظام الإيراني يكشف النقاب عن طائرة #كوثر ويدعي أنها "أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع %100" ويتفاخر بقدراتها الهجومية النوعية ولكنني رأيت على الفور أن هذه هي طائرة حربية أمريكية قديمة جدا (صنعت في أواخر الخمسينات) من طراز F-5 خرجت منذ عقود من الخدمة... الكذب حبله قصير... pic.twitter.com/Mb8plEjlxr Ofir Gendelman (@ofirgendelman) 21 août 2018

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "النظام الإيراني يكشف النقاب عن طائرة #كوثر ويدعي أنها "أول مقاتلة إيرانية محلية الصنع 100%" ويتفاخر بقدراتها الهجومية النوعية ولكنني رأيت على الفور أن هذه هي طائرة حربية أمريكية قديمة جدا (صنعت في أواخر الخمسينات) من طراز F-5 خرجت منذ عقود من الخدمة...الكذب حبله قصير...".

روحاني: "جهوزيتنا ليست للحرب"

وقال روحاني في خطاب متلفز بعد وقت قصير إن "جهوزيتنا العسكرية ليست للحرب، بل الاستعداد لإقامة سلام دائم والحفاظ عليه" وتابع "إن عدم الاستعداد"يكون بمثابة تعريض البلاد للحرب.

وأضاف الرئيس الإيراني أن البعض يتصور خطأ بأننا لو زدنا من قدراتنا الدفاعية فإن ذلك يعني الذهاب إلى الحرب في حين أن هذا الأمر يعني المناداة بالسلام (...) لأننا لا نريد اندلاع الحرب". وقال روحاني أيضا "إذا لم يكن لدينا قوة ردعف.. سيعطي ذلك الضوء الأخضر للآخرين لدخول هذا البلد".

ويوم السبت أعلن وزير الدفاع أمير حاتمي عن الطائرة موضحا أنه سيزاح الستار عنها الأربعاء.ولم يقدم الوزير الإيراني سوى تفاصيل قليلة عن المشروع، مركزا تصريحاته على جهود إيران لتطوير دفاعاتها الصاروخية.

وصرح حاتمي أن ذكرى الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إيران خلال الحرب مع العراق في ثمانينات القرن الماضي، والتهديدات المتكررة من إسرائيل والولايات المتحدة، وكون "جميع الخيارات مطروحة"في التعامل مع الجمهورية الإسلامية، حفزت على تطوير البرنامج الدفاعي.

وقال المسؤول الإيراني في مقابلة متلفزة "تعلمنا في الحرب (الإيرانية العراقية) أنه لا يمكننا الاتّكال سوى على أنفسنا.مواردنا محدودة ونحن ملتزمون بإرساء الأمن بأي ثمن".

عقوبات على إيران وبيع السلاح لخصومها..

وفي مقابل بيع الولايات المتحدة أسلحة بمئات مليارات الدولارات إلى خصوم إيران الإقليميين، لكنها طالبت طهران بوقف برامجها الدفاعية.وقرر دونالد ترامب الذي وصل الرئاسة في الولايات المتحدة في 2017، في أيار/مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى وأعاد في 7 آب/اغسطس فرض عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.

ويرتقب أن تفرض واشنطن دفعة جديدة من العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر تطال قطاع المحروقات من أجل إبقاء الضغط على إيران.

وأمام كل تلك الضغوط والعقوبات، اعتبر روحاني أن على إيران الآن أن تتحلى بضبط النفس وأن تشكل قوة ردع، في هجوم -على ما يبدو- على معارضيه الذين يسعون إلى استفزاز الولايات المتحدة بشعارات هجومية. وصرح "بعبارتين يمكن بدء الاقتتال.بتحركين عسكريين يمكن الدخول في مواجهة.لكن كلفة ذلك ستكون باهظة". وأضاف الرئيس الإيراني "المهارة هي حماية البلاد بأقل كلفة".

وأكد روحاني أيضا أن الضغط الأمريكي يحفز على المضي قدما. وقال في هذا الشأن "لماذا تفرض أمريكا عقوبات اقتصادية علينا؟ لماذا تفرضها على تركيا؟ لماذا تجر الصين إلى حرب اقتصادية؟ لأنها تشعر بأن كل واحدة منها لديها نقطة ضعف. علينا تقوية نقاط ضعفنا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/08/2018