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الشرق الأوسط

الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية توقف رحلاتها إلى طهران الشهر المقبل

© أ ف ب / أرشيف | كانت إير فرانس قد استأنفت رحلاتها إلى إيران عام 2016.

فيديو ميرنا الجمال

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/08/2018

أعلنت "بريتيش إيرويز" و"إير فرانس" الخميس وقف رحلاتهما إلى طهران الشهر المقبل، بسبب ما قالتا إنه ضعف المردود التجاري. ويذكر أن العديد من الشركات الأجنبية انسحبت من إيران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها عليها.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، والخطوط البريطانية "بريتيش إيرويز" الخميس أنهما ستوقفان رحلاتهما إلى إيران في سبتمبر/أيلول، وأوضحتا أن الأسباب راجعة لضعف المردود التجاري.

وقالت "إير فرانس" التي كانت تسير رحلات إلى العاصمة الإيرانية من خلال شركة "جون" التابعة لها وذات الكلفة المنخفضة، إنها ستلغي رحلاتها إلى طهران في 18 أيلول/سبتمبر، بسبب ما قالت إنه "ضعف المردود التجاري".

وبالفعل فقد خفضت الشركة الفرنسية رحلاتها من باريس إلى طهران من ثلاث إلى واحدة في الأسبوع هذا الشهر، وفق مكتب الاتصالات في الشركة.

كما أعلنت "بريتيش إيرويز" في وقت سابق الخميس إلغاء رحلاتها من لندن إلى طهران لأنه "لم يعد لها جدوى تجارية". وقالت الشركة في بيان "سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حاليا"، متابعة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 أيلول/سبتمبر.

والرحلة الأخيرة إلى طهران ستكون في 22 أيلول/سبتمبر والآتية من العاصمة الإيرانية في 23 منه.

وأوضحت الشركة إن قرارها لا علاقة له بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران والتي أثرت على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد ودفعت العديد منها إلى الانسحاب.

والشهر الماضي أعلنت شركة "كاي إل إم" الهولندية تعليق رحلاتها إلى طهران بسبب "النتائج المالية والتوقعات المالية السلبية". وقالت الشركة إنها تجري مناقشات مع شركات جوية شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار الشركات الثلاث. وصرح للصحافيين في ليتوانيا "هذا أمر جيد، يجب أن تتبعه المزيد من الشركات لأنه يجب أن لا تكافأ إيران على عدوانها في المنطقة ولمحاولتها نشر الإرهاب".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/08/2018

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