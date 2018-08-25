الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

مراقبون - خط مفتوح

معاناة المهاجرين الأفارقة في حقول الطماطم في إيطاليا

للمزيد

ريبورتاج

سوريا.. الأكراد أمام تحدي الحفاظ على الحكم الذاتي

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن واستبعاد ترامب الموافقة على أي مطالب لتركيا

للمزيد

ريبورتاج

موريتانيا.. استياء بسبب "الحفر القاتلة" على "طريق الأمل"

للمزيد

هي الحدث

" قوية": فيلم يوثق لتجارب نسائية مميزة!

للمزيد

ريبورتاج

عرض مغر.. منزل عطلات بيورو واحد بجزيرة صقلية الإيطالية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: مزارعون يوزعون الطماطم مجانا احتجاجا على تدني أرباحهم

للمزيد

الدوريات

تونس: هل هو الطلاق بين راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي؟

للمزيد

ريبورتاج

مغاربة يتوجهون إلى "حج المسكين" في مدينة زرهون المغربية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

أردوغان يجدد دعوة مواطنيه إلى المساهمة في الدفاع عن الاقتصاد التركي

© أ ف ب (أرشيف) | الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/08/2018

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت دعوة مواطنيه إلى التصدي للهجمات التي تستهدف اقتصاد تركيا في إشارة إلى التدابير القاسية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد أنقرة على خلفية أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون. وتأتي تصريحات أردوغان بمناسبة إحياء ذكرى معركة "ملاذكرد" في 1071.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن التزام وإصرار جميع الأتراك هو الضمان اللازم لمواجهة الهجمات على اقتصاد تركيا وذلك في أول تصريحات له عن أزمة العملة التركية منذ أيام.

وفقدت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها هذا العام مع تنامي مخاوف المستثمرين من سيطرة أردوغان على السياسات النقدية والخلاف المتصاعد من الولايات المتحدة.

وصوّر أردوغان التدهور السريع الذي شهدته الليرة على أنه "حرب اقتصادية" متهما الولايات المتحدة باستهداف بلاده بسبب أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم الإرهاب والتي ينفي أنه ارتكبها.

وتماسكت الليرة أمام الدولار في تداولات متواضعة خلال العطلة أمس الجمعة بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض قياسي بلغ7.24 أمام الدولار هذا الشهر.

وفي بيانين منفصلين بمناسبة إحياء ذكرى معركة "ملاذكرد" عام1071  قال أردوغان إن "وحدة الأتراك في مواجهة الهجمات التي تستهدف استقلالهم السياسي والاقتصادي ستنتصر." وتابع "ونحن نواجه الهجمات على الاقتصاد التركي اليوم، فإن أكبر ضامن هو التزام وإصرار كل فرد من شعبنا للتمسك باستقلاله وأمته ومستقبله".

وكانت محكمة تركية رفضت قبل أسبوع استئنافا للإفراج عن برانسون مما تسبب في رد فعل عنيف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة لن تجلس مكتوفة الأيدي.

ودعا أردوغان مرارا مواطنيه إلى تحويل الذهب والدولار لديهم لليرة لدعم الاقتصاد المتداعي وقال إن تركيا ستتمكن من تخطي الأزمة.

واعتبر السبت أنه لا يمكن لأحد أن يحول دون تحقيق تركيا أهدافها لأعوام 20232053و 2071و ، وتشير تلك السنوات إلى الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية والذكرى 600 لسيطرة الجيش العثماني على اسطنبول والذكرى الألف لمعركة ملاذكرد على الترتيب.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 25/08/2018

  • الولايات المتحدة - تركيا

    ترامب يستبعد تقديم تنازلات لتركيا بخصوص قضية القس الأمريكي

    للمزيد

  • تركيا

    في أوروبا والخليج وآسيا..انهيار الليرة التركية يربك أسواق الأسهم العالمية

    للمزيد

  • الأسبوع الاقتصادي

    تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن واستبعاد ترامب الموافقة على أي مطالب لتركيا

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي