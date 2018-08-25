مسؤول أمريكي يزور المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا

أجرى ويليام روباك وهو ممثل وزارة الخارجية الأمريكية السبت زيارة إلى مناطق خاضعة للأكراد في شمال سوريا وتحديدا محافظة الحسكة، بعد أن زار مدينة عين العرب (كوباني) وأيضا محافظة منبج خلال الأيام الماضية. وسيحل روباك في دير الزور (شرق) حيث تتواجد "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن.

قام ممثل عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت بزيارة أراضي خاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، فيما بدأت هذه الأقلية مفاوضات مع النظام السوري من أجل تحديد مستقبل هذه المناطق.

وزار ويليام روباك السبت بلدة شدادي التابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرق البلاد بعد زيارة قام بها إلى مدينة عين العرب (كوباني)ومنبج في محافظة حلب (شمال) خلال الأيام الماضية.

كما من المقرر أن يزور خلال الأيام القادمة مناطق في محافظة دير الزور (شرق)حيث تتواجد "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال روباك أمام صحافيين خلال زيارته الشدادي "نحن مستعدون للبقاء هنا كما قال الرئيس (دونالد ترامب)بوضوح لضمان القضاء نهائيا على تنظيم الدولة الإسلامية" مضيفا "سنبقى نركز على انسحاب القوات الإيرانية وعلى وكلائها أيضا".

ولطالما انتقدت واشنطن تدخل طهران وحزب الله اللبناني في النزاع السوري ومساندتهما لنظام دمشق.

وقد حققت القوات الحكومية السورية خلال العامين الأخيرين تقدما ميدانيا كبيرا واستعادت زمام المبادرة على جبهات كثيرة في البلاد على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية في آن معا، بفضل الدعم الجوي الروسي منذ أيلول/سبتمبر 2015 وبدعم من إيران وحزب الله اللبناني، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما من المزمع أن يزور روباك مناطق أخرى في المحافظة تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لهذا التحالف العربي الكردي.

وأثبتت "قوات سوريا الديمقراطية" التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري فعالية في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال السنوات الأخيرة .وطردته بدعم من التحالف الدولي الذي ينشر مستشارين إلى جانبها، من مناطق واسعة في شمال البلاد وشمال شرقها.

وزيارة المسؤول الأمريكي تأتي في وقت بدأ الأكراد محادثات غير مسبوقة مع دمشق من أجل تحديد مصير هذه الأراضي التي أقاموا فيها إدارتهم المركزية. ولفت المسؤولون الأكراد إلى أن هذه المحادثات قد تكون طويلة وصعبة ولا يمكن الحصول على نتيجة مسبقا.

وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" التي تتلقى دعما أمريكيا عبر التحالف الدولي على نحو 30 بالمئة من مساحة البلاد، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.

ويعول الأكراد بشكل أساسي في مفاوضاتهم مع السلطات السورية على فكرة أنه لن يتم التعامل معهم مستقبلا كما في الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/08/2018