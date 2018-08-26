تحطم طائرة حربية إيرانية من طراز "إف 5" ومقتل قائدها

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن طائرة حربية من طراز "إف5" قد تحطمت الأحد خلال محاولتها الهبوط في مدينة "دزفول" في محافظة خوزستان (جنوب غرب) ما أدى لمقتل قائدها وجرح مساعده.

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز "إف5 " في جنوب البلاد اليوم الأحد ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء"إرنا"الرسمية أن المقاتلة المستخدمة لأغراض التدريب تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مدينة "دزفول" في محافظة خوزستان الإيرانية.

وقتل الطيار بينما نجا مساعده وتم نقله إلى المستشفى.

ولحد الآن لم تتضح أسباب وقوع الحادث.

الحساب الرسمي لوكالة "إرنا" للأنباء على تويتر Trainer aircraft crashes SW #Iran https://t.co/VR2tTTLrEx pic.twitter.com/2feyJHL6H6 IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 26 août 2018

واشترت إيران مقاتلاتها من طراز "إف5" من الولايات المتحدة قبل اندلاع الثورة الإسلامية في 1979 ولا يزال لديها 48 في الخدمة، وفق آخر التقديرات الصادرة عن مؤسسة "جينز آي إتش إس ماركيت".

وكشفت طهران الأسبوع الماضي عن أول مقاتلة محلية الصنع استخدمت "إف 5"كنموذج في صناعتها.

وسارعت تل أبيب إلى التشكيك بمكان صنع المقاتلة "كوثر" قائلة إنها طائرة عسكرية "أمريكية قديمة جدا من طراز إف 5".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/08/2018