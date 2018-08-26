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الشرق الأوسط

تحطم طائرة حربية إيرانية من طراز "إف 5" ومقتل قائدها

© أ ف ب/ أرشيف | مقاتلة إيرانية من طراز "إف 5" لدى إقلاعها خلال مهمة تدريبية 23 حزيران/يونيو 2009

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/08/2018

ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران أن طائرة حربية من طراز "إف5" قد تحطمت الأحد خلال محاولتها الهبوط في مدينة "دزفول" في محافظة خوزستان (جنوب غرب) ما أدى لمقتل قائدها وجرح مساعده.

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز "إف5 " في جنوب البلاد اليوم الأحد ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء"إرنا"الرسمية أن المقاتلة المستخدمة لأغراض التدريب تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مدينة "دزفول" في محافظة خوزستان الإيرانية.

وقتل الطيار بينما نجا مساعده وتم نقله إلى المستشفى.

ولحد الآن لم تتضح أسباب وقوع الحادث.

الحساب الرسمي لوكالة "إرنا" للأنباء على تويتر

واشترت إيران مقاتلاتها من طراز "إف5" من الولايات المتحدة قبل اندلاع الثورة الإسلامية في 1979 ولا يزال لديها 48 في الخدمة، وفق آخر التقديرات الصادرة عن مؤسسة "جينز آي إتش إس ماركيت".

وكشفت طهران الأسبوع الماضي عن أول مقاتلة محلية الصنع استخدمت "إف 5"كنموذج في صناعتها.

وسارعت تل أبيب إلى التشكيك بمكان صنع المقاتلة "كوثر" قائلة إنها طائرة عسكرية "أمريكية قديمة جدا من طراز إف 5".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/08/2018

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