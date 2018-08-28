فيديو: "المحور الوطني" العراقي..تحالف سياسي جديد في المعاقل السابقة لتنظيم "الدولة الإسلامية"
آخر تحديث : 28/08/2018
اصطفت أغلب القوى السياسية في المحافظات العراقية التي كان يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" ضمن تحالف جديد حمل اسم "المحور الوطني". هذا التحالف السياسي الجديد يضم كتلا من المكون السني، ويقول إن برنامجه السياسي "برنامج وطني يجعل في الصدارة مصلحة هذه المحافظات المنكوبة"، كما يصفها. في حين يرى المراقبون للشأن العراقي أن الكتل السياسية، سواء السنية أو الشيعية أو حتى الكردية، لم تتمكن من تجاوز المحاصصة الطائفية والقومية رغم مناداتها خلال الفترة الماضية بضرورة تجاوز هذا النوع من التكتلات في المشهد السياسي العراقي.
نشرت في : 28/08/2018