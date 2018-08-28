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الشرق الأوسط

اليمن: ضربات مكثفة على مواقع للحوثيين بمطار صنعاء وقاعدة الديلمي

© أ ف ب / أرشيف

فيديو نشوان العثماني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/08/2018

استهدفت ضربات جوية مكثفة مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة، حسبما أعلن موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني في حسابه على موقع "تلغرام" في وقت متأخر الإثنين. وكان الحوثيون قد أعلنوا سابقا أن التحالف بقيادة السعودية قد شن سلسلة من الضربات الجوية على المطار والقاعدة.

قال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني في حسابه على موقع "تلغرام" في وقت متأخر الإثنين إن ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع للحوثيين بمطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي شمالي العاصمة. وهذا ما أكده سكان من المنطقة.

من جهته، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين في وقت سابق أن التحالف بقيادة السعودية شن سلسلة من الضربات الجوية على المطار وقاعدة الديلمي.

وقال أحد سكان صنعاء إن الضربات بدأت حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي واستمرت نصف الساعة. وتحدث عن "15 غارة على الأقل". ويستهدف طيران التحالف باستمرار مطار صنعاء وقاعدة الديلمي. وأكد عدد من سكان العاصمة أن هذه الغارات كانت مكثفة.

من جهتها، تحدثت قناة المسيرة عن "سلسلة غارات مكثفة على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي". وقالت إن "طيران العدوان شن أكثر من عشر غارات على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي وسط تحليق مستمر".

وأضافت أن هذا القصف جاء "عقب استهداف سلاح الجو المسير لمطار دبي الدولي"، وهي معلومات نفتها الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

فرانس24/ وكالات

نشرت في : 28/08/2018

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