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الشرق الأوسط

العراق: قتلى وجرحى في هجوم انتحاري بمحافظة الأنبار

© أ ف ب/ أرشيف | موقع تفجير انتحاري سابق بمحافظة الأنبار.

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/08/2018

استهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة حاجزا أمنيا في مدينة القائم بمحافظة الأنبار في غرب العراق الأربعاء، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 16 آخرين.

أفاد مصدر في الشرطة العراقية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم خمسة عناصر من قوات الأمن، وأصيب 16 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غرب العراق الأربعاء.

وقال النقيب محمود جاسم من شرطة الأنبار لوكالة الأنباء الفرنسية "قتل 11 شخصا، ستة مدنيين وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي وجنديان، وأصيب 16 بينهم خمسة من قوات الأمن في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف عند التاسعة صباحا (06:00 ت غ) حاجزا أمنيا عند المدخل الشمالي لمدينة القائم" الواقعة في غرب العراق.

كما أدى الهجوم الذي وقع عند التاسعة صباحا (06:00 ت غ) إلى إصابة 16 شخصا بينهم خمسة من قوات الأمن، وفقا للمصدر.

واستعادت القوات العراقية سيطرتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، في إطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المناطق التي سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نهاية العام الماضي "النصر" على تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن خبراء يرون بأن الجهاديين ما زلوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذا لهم.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/08/2018

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