أنباء عن لقاء جمع بين مسؤولين سوريين وأمريكيين في دمشق يونيو الماضي

قالت جريدة "الأخبار" اللبنانية الثلاثاء إن وفدا أمريكيا يضم مسؤولين في مجالي الأمن والمخابرات عقد اجتماعا لمدة أربع ساعات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك قرب مطار دمشق الدولي. وأكد مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، ومسؤولان كبيران في المخابرات الأمريكية، صحة النبأ.

التقى وفد أمريكي يضم مسؤولين في مجالي الأمن والمخابرات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك أثناء زيارة إلى دمشق خصصت لهذا الغرض في حزيران/يونيو، وفق ما صرح به مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء.

وكانت جريدة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله قد قالت في وقت سابق الثلاثاء إن الوفد الأمريكي عقد اجتماعا لمدة أربع ساعات مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري علي مملوك قرب مطار دمشق الدولي.

وردا على سؤال عن هذه التقارير قال اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية طلبا عدم الكشف عن اسميهما إنه يوجد "حوار متواصل مع أعضاء من نظام الأسد" بشأن طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من سوريا واستخدام دمشق للأسلحة الكيماوية ومخزونها من تلك الأسلحة بما في ذلك الكلور، وكذلك مصير الصحفي أوستين تايس الذي يعتقد المسؤولون أنه محتجز لدى دمشق أو حلفائها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة السورية.

وذكرت جريدة "الأخبار" أن المسؤولين الأمريكيين طالبوا بانسحاب القوات الإيرانية من جنوب سوريا والحصول على بيانات عن "المجموعات الإرهابية" تتضمن أعداد المقاتلين الأجانب وكذلك الحصول على حصة من قطاع النفط في مناطق شرق سوريا.

ونقلت "الأخبار" عن مملوك قوله إن دمشق لن تتعاون مع واشنطن في القضايا الأمنية قبل عودة العلاقات السياسية، ودعا أيضا إلى انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا. وقال المصدر الإقليمي لرويترز إن معظم التفاصيل الواردة في تقرير جريدة "الأخبار" صحيحة.

ونادرا ما زار مسؤولون أمريكيون دمشق منذ 2011 عندما بدأت واشنطن في دعم الاحتجاجات ضد الأسد ثم دعم بعض جماعات المعارضة المسلحة التي تحاول الإطاحة به.

وفي العام الماضي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء برنامج مساعدات عسكرية للمعارضة المسلحة تديره وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه). وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي قال مسؤول إقليمي كبير مقرب من دمشق إن مسؤولا أمريكيا كبيرا التقى مع مملوك في العاصمة السورية.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 29/08/2018