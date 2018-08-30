محادثات بين أردوغان وظريف في أنقرة وسط مخاوف من شن دمشق هجوما على إدلب

أعلنت الرئاسة التركية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أجرى الأربعاء محادثات لم تعلن مسبقا مع الرئيس رجب طيب أردوغان في مقر الحزب الحاكم بأنقرة، وسط احتمال شن النظام السوري هجوما على محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، آخر معاقل الفصائل المعارضة والتي تحظى بدعم تركيا.

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء محادثات لم تعلن مسبقا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة ثالثة حول سوريا تعقد في إيران في السابع من أيلول/سبتمبر، بحسب الإعلام التركي.

تركيا تترقب بحذر احتمال شن النظام السوري هجوما على محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، آخر معاقل الفصائل المعارضة التي تحظى بدعم أنقرة، وسط مساعيها لإحلال السلام في سوريا بمشاركة طهران وموسكو.

ودعمت أنقرة طوال الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات، المسلحين الذين يسعون للإطاحة بالأسد، إلا أنها وضعت خلافاتها جانبا لتشكيل تحالف ثلاثي مع إيران وروسيا. غير أن محللين يقولون إن إدلب، التي تسيطر الجماعات المعارضة المسلحة على معظم أجزائها، يمكن أن تشكل اختبارا للتحالف مع تركيا بعد أن حذرت أنقرة من أن أي حل عسكري يمكن أن يؤدي إلى كارثة وتدفق جديد للاجئين عبر حدودها.

يذكر أن تركيا لديها 12 نقطة مراقبة يحرسها جنودها داخل إدلب تهدف إلى مراقبة منطقة خفض التصعيد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/08/2018