سوريا: ستافان دي ميستورا يعرض الذهاب إلى إدلب لتأمين ممر إنساني

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه "مستعد للمساهمة شخصيا وجسديا في تأمين ممر إنساني يتيح للسكان المدنيين" في إدلب (شمال سوريا) "الخروج إلى منطقة أكثر أمانا"، وذلك قبيل هجوم قد يكون وشيكا يعد له الجيش السوري.

عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس من جنيف التوجه إلى إدلب لتأمين إقامة "ممر إنساني" من أجل إجلاء السكان المدنيين قبيل هجوم يعد له الجيش السوري ويبدو وشيكا.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي: "أنا مستعد للمساهمة شخصيا وجسديا، في تأمين ممر إنساني يتيح للسكان المدنيين الخروج إلى منطقة أكثر أمانا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/08/2018