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الشرق الأوسط

سوريا: ستافان دي ميستورا يعرض الذهاب إلى إدلب لتأمين ممر إنساني

© أ ف ب (أرشيف) | مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/08/2018

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس خلال مؤتمر صحفي في جنيف إنه "مستعد للمساهمة شخصيا وجسديا في تأمين ممر إنساني يتيح للسكان المدنيين" في إدلب (شمال سوريا) "الخروج إلى منطقة أكثر أمانا"، وذلك قبيل هجوم قد يكون وشيكا يعد له الجيش السوري.

عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس من جنيف التوجه إلى إدلب لتأمين إقامة "ممر إنساني" من أجل إجلاء السكان المدنيين قبيل هجوم يعد له الجيش السوري ويبدو وشيكا.

وقال دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي: "أنا مستعد للمساهمة شخصيا وجسديا، في تأمين ممر إنساني يتيح للسكان المدنيين الخروج إلى منطقة أكثر أمانا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/08/2018

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