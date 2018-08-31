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الشرق الأوسط

العراق: العبادي يقيل زعيم "الحشد الشعبي" لانخراطه في العمل السياسي

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24 | فالح الفياض زعيم قوات "الحشد الشعبي" العراقية. 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/08/2018

أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس فالح الفياض زعيم قوات "الحشد الشعبي" التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" بالعراق. واعتبر العبادي أن انخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخباراية.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء يوم الخميس إقالة فالح الفياض الرجل الأول في قوات "الحشد الشعبي" (شيعة) التي أدت دورا حاسما في الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشار العبادي في بيان إلى أن الفياض انخرط "بمزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية". كما قرر العبادي إعفاء الفياض من مهماته كمستشار للأمن الوطني.

وكان الفياض (62 عاما) قد انتُخب على قائمة رئيس الوزراء، لكن العبادي يشتبه في أنه تفاوض من وراء ظهره مع قائمة "الفتح" المنافسة بزعامة هادي العامري، وذلك في وقت تجري محادثات لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو الماضي.

وتم إنشاء قوات "الحشد الشعبي"من جانب الحكومة العراقية في 15 حزيران/يونيو 2014، بعد توجيه آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، دعوة إلى "الجهاد" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2018

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