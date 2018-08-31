سوريا: اليونيسف قلقة على مصير الأطفال في إدلب قبل هجوم مرتقب للنظام

أعرب مانويل فونتين مدير العمليات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة عن قلق المنظمة على مصير نحو مليون طفل سوري في محافظة إدلب، قبل هجوم مرتقب للنظام على المحافظة الحدودية مع تركيا لانتزاعها من قبضة فصائل إسلامية ومعارضة. ودعت المنظمة النظام لوضع هؤلاء الأطفال ومصيرهم في حساباته، ولعدم تحميل أبناء مقاتلي المعارضة وزر آبائهم.

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) النظام السوري الجمعة لأن يضع في حساباته مصير أكثر من مليون طفل في محافظة إدلب (شمال غرب)، التي يعتزم شنّ هجوم عسكري كبير لاستعادتها، وحثته بالخصوص على عدم تحميل أطفال المقاتلين وزر آبائهم.

وقال مانويل فونتين مدير العمليات في اليونيسف لوكالة الأنباء الفرنسية إن "أكثر ما يقلقنا هو أنّه في خضمّ الخطاب العسكري الطاغي في الوقت الراهن، لدينا انطباع بأنّنا ننسى أن هناك أكثر من مليون طفل يعيشون في هذه المنطقة، وبأننا ننسى الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأطفال".

وأضاف فونتين الذي عاد لتوّه من سوريا حيث زار دمشق وحمص وحلب ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى إدلب، إنه قلق بالخصوص على مصير أطفال مقاتلي فصائل المعارضة في إدلب.

وقال "أعتقد أن هناك خطراً بأن يصبحوا ضحايا بصورة مضاعفة": من جهة بسبب الهجوم العسكري المحتمل والذي ستتعرض فيه حياتهم للخطر، ومن جهة ثانية لأن هناك خطراً بأن يتم "الربط بينهم وبين بما فعله آباؤهم".

وشدّد المسؤول الأممي على أنّه "من المهمّ للغاية أن يسود الحسّ السليم (...) فعندما يكون المرء في سن 4 أو 5 أو 10 سنوات أو 11 سنة ويكون والداه قد قاما بخيار ما فهو ليس مسؤولا عن هذا الخيار".

وتابع فونتين "نحن نعلم أنه في إدلب هناك أطفال تهجّروا 5 أو 6 أو 7 مرات حتى الآن" وقد عانوا في كل من هذه المرّات كونهم فرّوا من مناطق شهدت معارك حامية الوطيس مثل حلب وحمص والغوطة الشرقية وبالتالي فإنهم "ضعفاء للغاية".

وتسيطر هيئة تحرير الشام (الفرع السابق للقاعدة في سوريا) على ستين في المئة من محافظة إدلب المحاذية لتركيا والتي تضمّ كذلك العديد من الفصائل المعارضة.

ويبدو أن النظام السوري يستعد لهجوم وشيك على إدلب، لكن هذا الأمر يبقى رهنا باتفاق مع تركيا التي تدعم الفصائل المعارضة وخصوصاً أن المباحثات بين موسكو وأنقرة تكثّفت في الأسابيع الأخيرة.

وأثار مصير محافظة إدلب في الأيام الأخيرة قلق الغربيين الذين حذروا من "تداعيات كارثية" لأي عملية عسكرية، وذلك خلال اجتماع في الأمم المتحدة خصص لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/08/2018