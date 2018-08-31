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الشرق الأوسط

قطاع غزة: الفرق الطبية تواصل إسعاف المصابين رغم مخاطر العمل

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو أسيل سويسة

آخر تحديث : 31/08/2018

فيما تتواصل مسيرات العودة في قطاع غزة للجمعة الثالثة والعشرين على التوالي، للمطالبة بفك الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 13 عاما، بات عمل الفرق الطبية وعمال الإنقاذ أكثر صعوبة ويهدد حياتهم بالخطر. إذ تم تسجيل إصابة 99 مسعفا طبيا خلال هذه المظاهرات التي انطلقت تزامنا مع ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس الماضي.

نشرت في : 31/08/2018

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