علي خامنئي: "الحرب غير مرجحة ولكن على القوات المسلحة أن تعزز قواتها"

نقل الموقع الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تصريحا له أدلى به صباح الأحد، قال فيه إن احتمالية الحرب غير مرجحة في الوقت الحالي، ولكن في الوقت نفسه يجب على القوات المسلحة الإيرانية أن تعزز قدراتها الدفاعية.

صرح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد أن دخول بلاده في حرب في الوقت الحالي احتمال غير مرجح ولكنه طالب القوات المسلحة بتعزيز قدراتها الدفاعية، وفقا لما نقله موقعه الرسمي.

وكانت إيران قد أعلنت أمس السبت أنها تعتزم تعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات لتعزيز دفاعاتها فيما تواجه البلاد تبعات التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة عقب انسحابها من الاتفاق النووي.

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وجاء نص تصريحات خامنئي على موقعه كالآتي: "يؤكد آية الله خامنئي أنه وفقا للحسابات السياسية من غير المحتمل نشوب حرب عسكرية لكنه أضاف أن على القوات المسلحة أن تكون يقظة وأن ترفع من قدراتها في الأفراد والعتاد".

وأوضح الموقع أن خامنئي كان يتحدث مع قادة قوات الدفاع الجوي الإيراني.

وجاءت أنباء خطط التطوير العسكري السبت بعد يوم من رفض إيران دعوة فرنسية للتفاوض بشأن خطط طهران النووية في المستقبل وترسانتها من الصواريخ الباليستية ودورها في الحربين الدائرتين في سوريا واليمن.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إن قوة جيش الجمهورية الإسلامية هي التي ردعت واشنطن عن مهاجمة البلاد.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 02/09/2018