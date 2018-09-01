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الشرق الأوسط

العراق: محتجون يحاولون اقتحام مقر مجلس المحافظة في البصرة وسط اشتباكات مع الشرطة

© صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24 | شباب العراق غاضب من نقص الخدمات الاجتماعية وتفشي الفساد.

فيديو ميرنا الجمال

آخر تحديث : 01/09/2018

شهدت مدينة البصرة الجمعة يوما احتجاجيا ضد نقص الخدمات الاجتماعية، لاسيما تلوث المياه وانقطاع الكهرباء. وخرج المحتجون الغاضبون وحاولوا اقتحام مقر مجلس المحافظة، ليقابلهم رجال الأمن بالغازات المسيلة للدموع.

 

 

نشرت في : 01/09/2018

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