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ريبورتاج - الانتخابات التشريعية في موريتانيا: "لدينا الكثير من المشاكل ولم نعد نتوقع شيئا"
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الأمم المتحدة تدعو الصين لإطلاق سراح الأويغور المحتجزين في منطقة شينجيانغ
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تونس: إقالة وزير الطاقة وأربعة مسؤولين كبار في شبهات فساد
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أوروبا ليغ: مرسيليا ولاتسيو في أقوى المجموعات وطريق ممهدة أمام أرسنال وتشيلسي وميلان
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الجزائر: تصريحات متناقضة حول مصدر الكوليرا والمخاوف لا تزال قائمة
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سوريا: اليونيسف قلقة على مصير الأطفال في إدلب قبل هجوم مرتقب للنظام
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البرازيل: المحكمة الانتخابية تقرر إبطال ترشيح لولا المتهم بالفساد لسباق الرئاسة
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السعودية تلمّح إلى مشروع لتحويل قطر إلى جزيرة
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العراق: محتجون يحاولون اقتحام مقر مجلس المحافظة في البصرة وسط اشتباكات مع الشرطة
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واشنطن توقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
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الموريتانية هابي بنت رباح تدخل عالم السياسة بعد أن قضت ثلاثة عقود ضحية للعبودية
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ليبيا: تعليق الرحلات الجوية في المطار الوحيد العامل في طرابلس وتحويلها إلى مصراتة
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