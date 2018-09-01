اليمن: التحالف يعرب عن أسفه لقصف حافلة أطفال ويقر بوقوع أخطاء

أقرّ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن السبت، بوقوع "أخطاء" في غارة نفذتها طائرة تابعة له وأدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا، بينهم 40 طفلا في أحد أسواق محافظة صعدة شمال صنعاء.

أعرب التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن السبت عن أسفه لقصف حافلة في اليمن. وأقر بوقوع "أخطاء" في الغارة التي نفذتها طائرة تابعة له وأكد على قبوله بنتائج فريق التحقيق وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من 50 شخصا بينهم 40 طفلا في أحد أسواق محافظة صعدة شمال صنعاء.

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وقال منصور المنصور المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، المجموعة التابعة للتحالف والمكلّفة التحقيق في الضربات الجوية، إن على قيادة التحالف محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء.

تأخر الأوامر بعدم استهداف الحافلة أدى إلى سقوط قتلى

وأوضح المنصور في مؤتمر صحافي في الرياض أن الغارة استهدفت حافلة تقل قياديين حوثيين بناء على معلومات استخباراتية، وأن عددا من المتمردين قتلوا في الضربة، لكنه ذكر أن الغارة أدت أيضا إلى "أضرار جانبية"، في إشارة إلى مقتل الأطفال. وتابع "صدر أمر بعدم استهداف الحافلة لتواجدها بين مدنيين لكنه أتى متأخرا".

وأشار إلى أن الغارة ترافقت مع عدة أخطاء بينها تفويت استهداف الحافلة في مناطق خالية من المدنيين، وعدم تنبيه الطيار قيادته حيال احتمال وجود أضرار جانبية.

وذكر المنصور أن "الهدف لم يكن يشكل خطرا آنيا على قوات التحالف و أن قصف الحافلة في منطقة مدنية لم يكن مبررا في هذا الوقت".

وكان التحالف أعلن فتح تحقيق في الغارة التي وقعت في 9 آب/اغسطس وأثارت تنديدا دوليا عارما. وبحسب الصليب الأحمر، أدت الغارة إلى مقتل 51 شخصا بينهم 40 طفلا، كما أوقعت 79 جريحا بينهم 56 طفلا.

أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت في أزمة إنسانية، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين. واتُّهم التحالف العسكري بالوقوف خلف غارات أدت إلى مقتل مئات المدنيين.

ورأى المنصور أن على قيادة التحالف محاسبة المتسببين بالأخطاء التي ترافقت مع غارة صعدة.

وقال إن الفريق المشترك يرى أن تبادر قوات التحالف في اتخاذ إجراءات قانونية في محاسبة المتسببين في وقوع هذه الأخطاء والتي أدت إلى وقوع أضرار جانبية في تلك المنطقة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 01/09/2018