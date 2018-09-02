سوريا: انفجارات عنيفة تهز مطار المزة العسكري قرب دمشق وأنباء متضاربة عن مصدرها

وقعت انفجارات عنيفة متتالية ليل السبت في محيط مطار المزة العسكري، غرب العاصمة السورية دمشق، والذي يعد مقرا للاستخبارات الجوية. ونقلت وسائل إعلام حكومية أن الأمر يتعلق "بانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي"، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "استهداف صاروخي إسرائيلي" محتمل.

سُمع دوي انفجارات عنيفة متتالية ليل السبت في محيط مطار المزة العسكري التابع للنظام السوري والذي يقع غرب دمشق. وفيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "استهداف صاروخي إسرائيلي" محتمل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري نفيه "تعرض مطار المزة لأي عدوان إسرائيلي".

وقال المصدر إن مطار المزة "لم يتعرض لأي عدوان إسرائيلي، وإن الأصوات التي سُمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي". ويقع مطار المزة العسكري غرب دمشق، ويعد مقرا للاستخبارات الجوية السورية.

من جهته، قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن هناك "استهدافا صاروخيا يُرجح أنه إسرائيلي على مطار المزة العسكري أصاب مستودع ذخائر في المطار، الأمر الذي أدى إلى انفجارات عنيفة متتالية".

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وقد اتهمت دمشق إسرائيل في الثامن من تموز/يوليو بقصف مطار التيفور العسكري في وسط البلاد، وتكرر الأمر في الـ12 منه وأعلنت إسرائيل وقتها أنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخرا أهدفا إيرانية.

وكررت إسرائيل الأربعاء على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية في سوريا ومواقع للجيش السوري، بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكري بين نظام بشار الأسد وطهران.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/09/2018