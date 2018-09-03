سوريا: مقاتلو "الجبهة الوطنية للتحرير" المعارضة يستعدون لمعركة إدلب

ليبيا: هروب مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس إثر أعمال شغب للمزيد

مظاهرات في مدن روسية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد للمزيد

"الإف بي آي" اتصل بمقربين من بوتين للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016 للمزيد

واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن للمزيد

حريق هائل يجتاح المتحف الوطني في البرازيل للمزيد

موريتانيا: المعارضة تنتقد سوء تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية مع تواصل فرز الأصوات للمزيد

أول دخول مدرسي في فرنسا... من دون هواتف محمولة للتلاميذ للمزيد

الجزائر.. تغييرات عسكرية لأهداف سياسية للمزيد

ألمانيا: القضاء يحكم بالسجن على مهاجر في أوج التوتر مع اليمين المتطرف للمزيد

الصين: السلطات تعدم أكثر من ألفي خنزير مع ظهور بؤرة جديدة لـ "حمى الخنازير الأفريقية" للمزيد

بورما: السجن سبع سنوات لصحافيين اثنين أجريا تحقيقا بشأن مجزرة في حق الروهينغا للمزيد