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الشرق الأوسط

سوريا: مقاتلو "الجبهة الوطنية للتحرير" المعارضة يستعدون لمعركة إدلب

© فرانس 24 / صورة ملتقطة من الفيديو

فيديو ثمين الخيطان

آخر تحديث : 03/09/2018

بينما يقرع النظام السوري وحليفته روسيا طبول المعركة في إدلب ضد فصائل المعارضة، تستعد هذه الأخيرة أيضا للمواجهة. بالإضافة إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، التي تسيطر على ستين في المئة من محافظة إدلب، هناك أيضا مجموعات مسلحة أخرى، من ضمنها "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي تشكلت الشهر الماضي.

نشرت في : 03/09/2018

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