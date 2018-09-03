ظريف يجري مباحثات في دمشق حول قمة طهران وهجوم إدلب الوشيك

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين، مباحثات في دمشق تطرقت إلى التحضيرات للقمة الرئاسية المرتقبة بين الأطراف الراعية لاتفاق أستانا، والتي يتوقع أن تتناول بالأساس الهجوم الوشيك على إدلب.

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين مباحثات في دمشق تناولت التحضيرات للقمة الرئاسية المرتقبة بين طهران وأنقرة وموسكو والتي يتوقع أن تتركز على العملية العسكرية الوشيكة للقوات الحكومية في إدلب.

وقد وصل ظريف صباح الاثنين إلى دمشق في زيارة مفاجئة، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أربعة أيام من القمة الرئاسية بين الدول الثلاث الراعية لاتفاق أستانا والمزمع عقدها في إيران.

وقالت الرئاسة السورية على حسابها على تلغرام أن اللقاء تناول "القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا (...) وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا".

كما أكد الطرفان أن "الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سوريا وطهران لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما".

وكان ظريف قد التقى في وقت سابق نظيره السوري وليد المعلم حيث بحثا أيضا التحضيرات للقمة الثلاثية.

وتأتي زيارة ظريف في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة و"هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا) في سوريا. وقد أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الحالي التعزيزات تلو الأخرى إلى محيط المحافظة تمهيدا لهجوم وشيك.

ومحافظة إدلب إضافة إلى أجزاء من المحافظات المحاذية لها تعتبر من آخر مناطق اتفاقات خفض التوتر التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا. ولإدلب خصوصيتها كونها المعقل الأخير لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا). وتعد أيضا منطقة نفوذ تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية تطبيقاً لاتفاق خفض التوتر.

ومن المقرر أن يلتقي في السابع من أيلول/سبتمبر رؤساء الدول الثلاث في طهران حيث من المرجح أن يتم تحديد شكل العملية العسكرية على إدلب.

وبعد وصوله إلى دمشق، نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) عن ظريف قوله إن "سوريا تقوم حاليا بتطهير جميع أراضيها من الإرهاب. وبقية الإرهابيين، بمن فيهم (هيئة) تحرير الشام، يجب أن يغادروا إدلب".

وتابع أنه "في اجتماع القمة الذي سيعقد في طهران يوم الجمعة المقبل واستمرارا للعملية السياسية الثلاثية، سيتم بحث كيفية التصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، بما فيها تحرير الشام".

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في طهران أن بلاده "ستواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب"، موضحا أن "هذه المسائل ستكون بين تلك التي سيبحثها ظريف خلال محادثاته في سوريا".

ويرى محللون أنه لا يمكن التحرك عسكريا في إدلب دون التوافق بين الدول الثلاث، وبينها أنقرة التي تخشى أن يتسبب أي هجوم بموجة جديدة من اللاجئين إليها.

وكونها صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب، فقد طلبت روسيا من تركيا إيجاد حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام المصنفة "إرهابية" لتفادي عملية واسعة.

وتأتي زيارة ظريف بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشق والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات السورية.

وصرح ظريف، وفق إرنا، "بعد الانتصار الذي حققته جبهة المقاومة ضد الجماعات المتطرفة والإرهاب في سوريا، حان الوقت لإعادة بناء هذا البلد، ودول التحالف الإستراتيجي السوري تساهم بهذا الأمر".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/09/2018