إسبانيا تلغي اتفاق بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية

قالت إسبانيا الثلاثاء إنها ألغت بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن.

أعلنت إسبانيا الثلاثاء إلغاءها اتفاقا وقع عام 2015 لبيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين في اليمن.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسبانية تقريرا لإذاعة "كادينا سير" أشار إلى اعتزام الحكومة الاشتراكية الجديدة في البلاد إعادة 9,2 مليون يورو (10,6 مليون دولار) دفعتها الرياض للحصول على القنابل، بموجب اتفاق وقعته حكومة المحافظين السابقة.

ولم يقدم الناطق مزيدا من التفاصيل، لكن الإعلان الإسباني يأتي في أعقاب غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في آب/أغسطس الفائت وتسببت بمقتل عشرات المدنيين بينهم 40 طفلا.

وأثار الحادث غضبا دوليا ودعوات من مجلس الأمن في الأمم المتحدة لإجراء تحقيق "شفاف وذي مصداقية". وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إنه وجه الضربة ضد "هدف مشروع" مع الإقرار بارتكاب "خطأ في التوقيت".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وخلف النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل، وتسبب في أسوا أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتقول منظمة العفو الدولية إن إسبانيا هي أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية.

وحضت المنظمة ومنظمات حقوقية أخرى، من بينها السلام الأخضر وأوكسفام، الثلاثاء مدريد على وقف مبيعات الأسلحة لكل من السعودية وإسرائيل، قائلة إنها تستخدم غالبا ضد المدنيين.

ووقعت إسبانيا اتفاقا مع السعودية في نيسان/أبريل الفائت تبيع بموجبه للمملكة الخليجية خمس مقاتلات صغيرة من طراز "كورفيت" في صفقة قدرت كلفتها بنحو 1,8 مليار يورو.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 04/09/2018