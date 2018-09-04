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الشرق الأوسط

المرصد السوري: صواريخ "إسرائيلية" استهدفت "مواقع عسكرية إيرانية" في حماة وطرطوس

© أ ف ب/أرشيف | قصف إسرائيلي على سوريا

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/09/2018

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس، وأفادت من جهتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاع الجوي السوري أسقط بعضها.

استهدفت صواريخ إسرائيلية مساء الثلاثاء مواقع عسكرية إيرانية في محافظتي حماة وطرطوس المحاذيتين في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "ضربات صاروخية إسرائيلية طالت مواقع تحوي منشآت عسكرية إيرانية، ما تسبب بدمار وأضرار مادية"، مشيرا إلى أن القصف استهدف منطقة قرب مدينة بانياس في ريف طرطوس الشمالي وجبال منطقة مصياف في ريف حماة الغربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بدورها نقلا عن مصدر عسكري إن "منظومات دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي" بالطائرات في محافظتي حماة (وسط) وطرطوس (غرب).

وتابع المصدر أن الغارات استهدفت "بعض مواقعنا العسكرية (...) وقد تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها".

وخلف القصف، وفق ما نقلت سانا عن مدير مستشفى مصياف، قتيلا وأربعة جرحى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مصياف، إذ اتهمت دمشق في الـ22 من شهر تموز/يوليو إسرائيل باستهداف أحد مواقعها العسكرية هناك.

وغالبا ما تتهم الحكومة السورية المدعومة من موسكو إسرائيل باستهداف مواقعها العسكرية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخرا مواقع إيرانية.

ونادرا ما تتحدث إسرائيل عن هذه العمليات، إلا أنها تكرر دائما أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/09/2018

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