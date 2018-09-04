دي ميستورا يناشد بوتين وأردوغان إجراء محادثات عاجلة لتفادي "حمام دم" في إدلب

في ظل المخاوف من هجوم محتمل للنظام السوري على محافظة إدلب مدعوما من روسيا وإيران، حض مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء الرئيسين الروسي والتركي على إجراء محادثات عاجلة لتجنب "حمام دم" في المنطقة.

حث الموفد الدولي الخاص إلى سوريا الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على إجراء محادثات بصفة عاجلة بهدف تفادي وقوع "حمام دم" في محافظة إدلب التي يبدو أن الهجوم عليها بات وشيكا.

وناشد ستافان دي ميستورا "الرئيس بوتين والرئيس أردوغان... إجراء محادثة هاتفية" حتى قبل لقائهما المرتقب مع نظيرهما الإيراني في طهران الجمعة.

وقال المبعوث الأممي للصحافيين في جنيف "لنحاول أن تتجنب المعركة الكبيرة الاخيرة المحتملة في النزاع السوري ... أن تنتهي بحمام دم" مؤكدا أن روسيا وتركيا تمسكان "بمفتاح الحل" غير العسكري لإدلب.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تبدو فيه القوات السورية تتحضر لهجوم على المحافظة، المعقل الأخير للفصائل المسلحة والمتطرفين.

وبعد استعادتها السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري العام الحالي، وضعت قوات النظام نصب أعينها محافظة إدلب، وشرعت منذ أكثر من شهر في إرسال التعزيزات العسكرية إلى خطوط الجبهة تمهيدا لعملية وشيكة.

وستكون معركة إدلب المرتقبة آخر أكبر معارك النزاع السوري، بعدما منيت الفصائل المعارضة بالهزيمة تلو الأخرى، ولم يعد يقتصر تواجدها سوى على محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية، وعلى ريف حلب الشمالي حيث تنتشر قوات تركية.

وعقد المسؤولون الأتراك والروس جولات من المحادثات لتفادي الهجوم لكن دي ميستورا حذر الثلاثاء من أن "اللقاءات حتى الآن بين الجانبين التركي والروسي لم تسفر عن نتيجة".

وشدد على الوضع الملح مشيرا إلى تقارير إعلامية تفيد أن سوريا حددت العاشر من أيلول/سبتمبر مهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة.

وأوضح دي ميستورا إن "عامل الوقت مهم جدا".

وتابع "لهذا السبب نناشد... الرئيس بوتين والرئيس أردوغان أن يتحادثا والذهاب أبعد من ذلك، ربما محادثات تقنية والتوصل للحل الذي يمكن أن يكون" غير عسكري لهذه الأزمة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الطائرات الروسية قصفت محافظة إدلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "إستأنفت الطائرات الروسية قصفها لمحافظة إدلب بعد توقف استمر 22 يوما"، مشيرا إلى أن القصف "العنيف المستمر يطال مناطق عدة في جنوب وجنوب غرب المحافظة".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/09/2018