ترامب يدعو دمشق وموسكو وطهران لتفادي "مأساة إنسانية محتملة" في إدلب

في ظل المخاوف من هجوم محتمل للنظام السوري على محافظة إدلب مدعوما من روسيا وإيران، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن ذلك قد يؤدي "لمأساة إنسانية" في آخر محافظة تخضع لسيطرة فصائل معارضة وجهادية. من جانبها دعت أيضا "مجموعة الأزمات الدولية" إلى تفادي هذا الهجوم الذي قد يسبب نتائج إنسانية كارثية.

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين النظام السوري من شنّ هجوم عسكري، بدعم من روسيا وإيران، على إدلب لاستعادة آخر محافظة لا تزال خارج سيطرته، معتبرا أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى "مأساة إنسانية".

وتضمنت تغريدة لترامب على تويتر "يجب على الرئيس السوري بشار الأسد أن لا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا جسيما إذا ما شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة". وتابع "يمكن لمئات الآلاف من الناس أن يُقتلوا. لا تدعوا هذا الأمر يحدث".

وأتى تحذير ترامب بعيد إعلان "مجموعة الأزمات الدولية" أنّه لا يزال بالإمكان تفادي النتائج الإنسانية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن هجوم واسع لقوات النظام على المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تخضع لسيطرة فصائل معارضة وجهادية.

ودَعت "الأزمات الدولية" ومقرها بروكسل، روسيا، التي يشكل دعمها الجوي عنصرا حاسما في مثل هذا الهجوم، إلى إدراك أن حصول حمام دم في إدلب سيضرّ بمصالحها. وقالت المجموعة في دراسة من تسع صفحات بعنوان "إنقاذ إدلب من التدمير" إنه "من خلال دعمها هجوماً واسع النطاق تغامر روسيا بالإضرار بأهدافها السياسية على الأمد البعيد".

وشارك سلاح الجو الروسي قوات الحكومة السورية في عدة حملات منذ 2015.

ويذكر أن القوات الحكومية السورية تتأهب لشنّ هجوم على معاقل مسلحين معارضين وجهاديين في إدلب، المحافظة التي يقطنها حاليا ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين. وكان آلاف المسلحين قد نُقلوا إلى إدلب من مناطق أخرى استعادتها السلطات السورية.

وتابعت "مجموعة الأزمات الدولية" أنه على روسيا تفادي الخيار العسكري خصوصا وأنها "لا تسعى فقط لضمان نصر عسكري للنظام" بل أيضا "شرعنته مجددا على المستوى الدولي".

وتابعت أن تحقيق النصر الذي يذهب ضحيته العديد من القتلى المدنيين ومئات آلاف النازحين "سيصدم البلدان الأوروبية" في وقت تسعى فيه روسيا "لتشجعيها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري" والمشاركة في "إعادة إعمار" سوريا.

وشددت "مجموعة الأزمات الدولية" على أهمية الحوار بين روسيا وتركيا الذي أدى في الماضي إلى "اتفاقات هدفت إلى خفض العنف" بينها إقامة أربع مناطق "خفض التوتر" في 2017.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/09/2018