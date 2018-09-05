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الصحافي الذي كشف فضيحة ووترغيت يصدر كتابا يصف فيه البيت الأبيض بـ"عالم مجنون" في ظل ترامب
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سوريا: غارات روسية على إدلب ودي ميستورا يحذر من وقوع "حمام دم"
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اليابان: سقوط قتلى وجرحى جراء أقوى إعصار يضرب الأرخبيل منذ ربع قرن
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الدخول الأدبي.. حدث ثقافي فرنسي بامتياز في الخريف من كل عام
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فرنسا.. هل ستنقذ التعديلات الحكومية شعبية ماكرون؟
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اليمن: الحوثيون يؤكدون أنه يتعذر عليهم مغادرة صنعاء للمشاركة في مشاورات جنيف
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إدلب.. آخر أكبر معارك النزاع السوري
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دوري الأمم الأوروبية... ما يجب معرفته عن هذه البطولة الجديدة؟
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إيران نحو استبدال الدولار باليورو والعملات المحلية في تبادلاتها التجارية مع العراق
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أفغانستان: سقوط قتلى إثر تفجير مزدوج في نادي رياضة بكابول
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العراق: تجدد المواجهات في البصرة غداة اشتباكات دامية
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فرنسا: اشتباه بوجود حالة كوليرا على متن طائرة قادمة من الجزائر
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