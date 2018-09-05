الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

دونالد ترامب: شخصية الرئيس في كتاب!

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة - باكستان: هل سيذوب الجليد مع رئيس وزراء جديد؟

للمزيد

ثقافة

متحف كلوني في باريس.. معرض افتتاح عن "وحيد القرن" بعد أشهر من الترميم

للمزيد

منتدى الصحافة

مصر.. أي آثار لقوانين الإعلام الجديدة؟

للمزيد

ريبورتاج

أربعة عقود.. قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في جنوب لبنان

للمزيد

ريبورتاج

ما هي أحوال التونسيين في ظل ارتفاع تكلفة العودة المدرسية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

خوف في البيت الابيض.. و العالم من كتاب جديد عن ترامب

للمزيد

ريبورتاج

شياو ليانغ.. إحدى ضحايا الاعتداء الجنسي في الصين

للمزيد

ريبورتاج

سينما بلا حدود.. شعار الدورة الرابعة من مهرجان السعيدية المغربية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إيران نحو استبدال الدولار باليورو والعملات المحلية في تبادلاتها التجارية مع العراق

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو علي الباشا

آخر تحديث : 05/09/2018

تقلل إيران من شأن تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول التزام بلاده بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على العلاقات الثنائية ومعلنة بدء مشروع استبدال الدولار باليورو والعملات المحلية في تبادلاتها التجارية مع العراق.

نشرت في : 05/09/2018

  • إيران - عقوبات اقتصادية

    وزير الخارجية الأمريكي يعلن تشكيل "فريق عمل حول إيران"

    للمزيد

  • إيران - عقوبات اقتصادية

    العقوبات الأمريكية على إيران: موسكو ودمشق تدينان وبغداد "مضطرة" للالتزام بها

    للمزيد

  • العراق

    العراق: مقتدى الصدر يتحالف مع قائمة موالية لإيران لتشكيل حكومة تقصي العبادي

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي