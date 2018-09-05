العراق: اشتباكات إثر الاحتجاجات الشعبية في البصرة تخلف ستة قتلى على الأقل

قتل ستة متظاهرين الثلاثاء في البصرة (جنوب العراق) وأصيب أكثر من عشرين بجروح، حسبما أكد رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في هذه المحافظة التي تشهد تظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أمر بـ"عدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، أو في الهواء".

قتل ستة متظاهرين الثلاثاء في البصرة وأصيب أكثر من عشرين بجروح، وفق ما أكد رئيس المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في المحافظة الجنوبية مهدي التميمي. وتشهد المنطقة تظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات.

واتهم التميمي قوات الأمن "بفتح النار مباشرة على المتظاهرين"، فيما أشار أطباء في وقت سابق إلى مقتل أكثر من ثلاثة متظاهرين، اثنان الثلاثاء وواحد في الليلة الماضية.

وقد احتشد الآلاف خارج مقر المحافظة، مساء الثلاثاء، ورشق بعضهم المبنى بقنابل حارقة ومفرقعات، لترد الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار.

ويظهر فيديو بثه نشطاء شابين اثنين في المشرحة يمكن رؤية جرح بالرصاص على صدغ أحدهما.

ووفقا لمصادر طبية، فقد أصيب نحو 15 من أفراد الشرطة في هذه المواجهات.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق الثلاثاء فتح تحقيق في وفاة أحد المتظاهرين مساء الاثنين، مؤكدا أنه أمر بـ"عدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، أو في الهواء".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2018