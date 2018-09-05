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الشرق الأوسط

العراق: تجدد المواجهات في البصرة غداة اشتباكات دامية

© أ ف ب | صدامات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين في البصرة بجنوب العراق في 4 أيلول/سبتمبر 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/09/2018

تجددت الاشتباكات في البصرة (جنوب العراق) الأربعاء، غداة مقتل ستة متظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن الثلاثاء في هذه المحافظة التي تشهد احتجاجات على النقص في الخدمات.

تجددت المواجهات الأربعاء بين قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي، ومحتجين في مدينة البصرة التي شهدت الثلاثاء مقتل ستة متظاهرين في اشتباكات مماثلة.

احتشد الآلاف عند العصر أمام مقر المحافظة في وسط البصرة الواقعة جنوب العراق، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وتشهد المنطقة مظاهرات احتجاج على النقص في الخدمات.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2018

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