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الشرق الأوسط

باراغواي تعلن إعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد أشهر من نقلها إلى القدس

© أ ف ب | نتانياهو ورئيس باراغواي السابق هوراسيو كارتيس أثناء حفل نقل السفارة إلى القدس في 22 أيار/مايو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/09/2018

أعلنت باراغواي الأربعاء أنها ستعيد نقل سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد أن نقلتها في مايو/أيار الماضي إلى القدس. وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل اغلاق سفارتها في باراغواي، في حين أعلن الفلسطينيون أنهم سيفتتحون فيها "فورا" سفارة.

أعلنت باراغواي الأربعاء أنها ستنقل مجددا سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب بعد ثلاثة أشهر ونيف من نقلها إلى القدس.

وأكدت حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف آب/أغسطس في بيان أنها اتخذت هذا القرار "للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".

للمزيد، مدينة القدس من أسطحها..."الخادعة"

وكان رئيس باراغواي السابق هوراسيو كارتيس قد افتتح في 21 أيار/مايو السفارة الجديدة لبلاده في القدس اقتداء بالولايات المتحدة التي أثارت خطوتها غضب الفلسطينيين.

وأعلن يومها الرئيس المنتخب ماريو عبده بينيتيز أنه لم تقع استشارته في هذا القرار.

وكانت باراغواي بخطوتها في مايو/أيار البلد الثالث الذي ينقل سفارته إلى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

إسرائيل تغلق سفارتها في باراغواي

وردا على قرار باراغوي قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء إغلاق سفارة بلاده هناك.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتانياهو "طلب رئيس الوزراء من وزارة الخارجية إغلاق السفارة الإسرائيلية في باراغواي"، متابعا أن قرار أسانسيون يلحق أضرارا بالعلاقات بين البلدين.

الفلسطينيون سيفتتحون سفارة في باراغواي

من جهته أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأربعاء كما نقلت عنه وكالة "وفا" الرسمية للأنباء أن الفلسطينيين سيفتتحون "فورا" سفارة في باراغواي.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/09/2018

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