السعودية: أكثر من 20 جريحا بشظايا صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

أعلنت السعودية الأربعاء أن 23 شخصا أصيبوا بجروح جراء شظايا صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على مدينة نجران (جنوب المملكة)، مؤكدة أنها دمرت الصاروخ في الجو. وقالت إن إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران" باتجاه أراضيها "منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن" بلغ 189 صاروخا تسببت في مقتل 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين.

أعلنت السعودية مساء الأربعاء على لسان المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنها اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة نجران (جنوب السعودية)، مشيرة إلى أنها دمرت الصاروخ في الجو لكن شظاياه التي تناثرت أدت إلى إصابة 23 شخصا بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء الأربعاء إطلاق صاروخ بالستي من قبل "الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف إن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصا، جميع إصاباتهم إصابات طفيفة".

وقال العقيد الركن تركي المالكي إن "إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن 189 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن".

من جهتها قالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الصاروخ الذي أطلق مساء الأربعاء كان يستهدف معسكرا للحرس الوطني السعودي في نجران.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/09/2018