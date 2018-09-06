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الشرق الأوسط

العراق: مقتل شخص وإصابة 25 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في البصرة

© أ ف ب | متظاهر خلال الاحتجاجات في البصرة، 5 أيلول/سبتمبر 2018

فيديو عهد الكلاس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/09/2018

قتل متظاهر وأصيب 25 آخرون في تجدد الاشتباكات بين محتجين على نقص الخدمات العامة وقوات الأمن في مدينة البصرة (جنوب العراق)، بحسب ما أعلن مسؤول محلي ومصادر طبية.

غداة مقتل ستة متظاهرين في احتجاجات البصرة (جنوب العراق) المستمرة منذ أيام، أعلن مدير المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المدينة أن متظاهرا قتل وأصيب 25 آخرون بجروح في الأربعاء. وأكدت مصادر طبية وفاة شاب.

وقال المسؤول، مهدي التميمي، في بيان: "استشهد متظاهر وأصيب 25 آخرون بجروح، بعضهم بحالة خطرة"، مطالبا الحكومة "باتخاذ موقف جاد حيال ما يحصل ومحاسبة الجناة المسؤولين عن قتل وإصابة المتظاهرين".

تجدد المظاهرات والاشتباكات في البصرة

وعلى الرغم من أن السلطات أكدت أنها أمرت قوات الأمن والجيش بعدم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، إلا أن أن التظاهرات التي جرت أمام مقر المحافظة، الذي أحرق جزئيا خلال التظاهرات السابقة، شهدت خلال نهار الأربعاء وفي المساء أيضا إطلاق نار في الهواء وباتجاه المتظاهرين.

وكان آلاف المتظاهرين قد احتشدوا الأربعاء أمام مقر المحافظة في وسط المدينة بمواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

ورغم ذلك لم يتمكن الجنود والشرطيون المنتشرون على أطراف المبنى من وقف موجات المتظاهرين الذين كانوا يردون برمي زجاجات حارقة وعصي.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/09/2018

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