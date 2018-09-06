الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل اقتربت نهاية ترامب؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل تدخل الولايات المتحدة على خط المواجهة في سوريا بسبب إدلب؟

للمزيد

النقاش

دونالد ترامب: شخصية الرئيس في كتاب!

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة - باكستان: هل سيذوب الجليد مع رئيس وزراء جديد؟

للمزيد

ثقافة

متحف كلوني في باريس.. افتتاح معرض عن "وحيد القرن" بعد أشهر من الترميم

للمزيد

منتدى الصحافة

مصر.. أي آثار لقوانين الإعلام الجديدة؟

للمزيد

ريبورتاج

أربعة عقود.. قوات حفظ السلام "اليونيفيل" في جنوب لبنان

للمزيد

ريبورتاج

ما هي أحوال التونسيين في ظل ارتفاع تكلفة العودة المدرسية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

خوف في البيت الابيض.. و العالم من كتاب جديد عن ترامب

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

العراق: الصدر يطالب بحلول "جذرية وآنية" لحل أزمة البصرة

© أ ف ب | الزعيم الشيعي مقتدى الصدر

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/09/2018

دعا الخميس الفائز في الانتخابات البرلمانية في العراق، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التوصل إلى "حل جذري" لإنهاء الأزمة التي تعصف بالبصرة منذ أشهر.

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية بهدف التوصل إلى حلول "جذرية، آنية ومستقبلية" للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها متظاهرون خلال احتجاجات الثلاثاء.

واستجاب على الفور رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي مبديا استعداده للحضور مع الوزراء والمسؤولين المعنيين. ودعا الصدر الخميس "مجلس النواب الجديد للانعقاد فورا وفي جلسة علنية استثنائية (...) في موعد أقصاه الأحد القادم".

وشدد على ضرورة حضور "كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة" التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه.

وأضاف "وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية".

وأبدى العبادي استعداده لحضور هذه الجلسة "لمناقشة أوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن أهلها وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وتشهد محافظة البصرة وهي أغنى محافظات العراق بالنفط والمدينة الوحيدة المطلة على البحر، منذ منتصف آب/أغسطس أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 30 ألف شخص تلقوا علاجا في المستشفيات.

وكان مجلس النواب الجديد قد أرجأ جلسته إلى 15 الجاري بعد فشله في التوصل إلى اتفاق حول الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الأربعاء النار في محاولة لتفريق مظاهرة جديدة في البصرة جنوب العراق غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله العديد حسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقتل ما لا يقل عن 21 شخصا منذ بداية الاحتجاجات في 8 تموز/يوليو اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة وخصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، إضافة إلى البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.

في عدة حالات، اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة في حين تتهم السلطات "مخربين" تسللوا بين المحتجين.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/09/2018

  • الشرق الأوسط

    الحشد الشعبي العراقي يتهم التحالف بشن غارة أودت بحياة العشرات من مقاتليه في سوريا

    للمزيد

  • العراق

    العراق: هل تحول الخلافات بين الكتل الشيعية دون فوز حيدر العبادي بولاية ثانية؟

    للمزيد

  • حوار

    فالح الفياض: وحدة العراق خط أحمر.. والدستور هو سقف الجميع

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي