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الشرق الأوسط

المكسيك: العثور على 166 جثة على الأقل في مقبرة جماعية بولاية فيراكروز

© أ ف ب | شرطيون يسيرون دورية في مكسيكو في 29 حزيران/يونيو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/09/2018

أعلنت السلطات المكسيكية العثور على مقبرة جماعية تضم 166 جثة بولاية فيراكروز، الواقعة على طول خليج المكسيك (شرق). وقال المدعي المحلي خورخي وينكلر الخميس في بيان إنه تم تحديد موقع المقبرة في أوائل آب/أغسطس بعد إجراء تحقيقات وتقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الاختفاء.

تم العثور على 166 جثة على الأقل في مقبرة سرية بولاية فيراكروز، الواقعة على طول خليج المكسيك (شرق) والتي تسودها الجريمة المنظمة، بحسب ما ذكر المدعي المحلي خورخي وينكلر الخميس في بيان.

وبحسب المدّعي، كانت عمليات البحث مستمرة في المكان. وعُثر على أكثر من 200 قطعة من الملابس فضلا عن 114 غرَضا شخصيا وأشياء مختلفة في المكان.

وتم تحديد موقع المقبرة في أوائل آب/أغسطس بعد إجراء تحقيقات وتقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الاختفاء، وفق ما جاء في بيان المدعي. ونقل الأخير عن أحد الشهود قوله إن "مئات الأشخاص دُفنوا سرا" في هذا الموقع.

واستُخدمت "طائرات بلا طيار ورادارات لتحديد المواقع الجغرافية" في عمليات البحث.

وتم العثور في العام 2016 على مقبرة جماعية تضم 295 جثة في ضواحي ميناء فيراكروز، الذي يُعتبر أحد أهم الموانئ التجارية في المكسيك.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/09/2018

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