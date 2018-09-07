غزة: مقتل فلسطيني وجرح العشرات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة في إطار "مسيرات العودة" في المنطقة الحدودية. وتشهد حدود غزة منذ أشهر احتجاجات تبلغ الذروة كل يوم جمعة لتأكيد "حق العودة للاجئين".

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة أن فلسطينيا قتل الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب عشرات الآخرين بجروح، أثناء مظاهرة ضمن "مسيرات العودة" في المنطقة الحدودية.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان "استشهد الشاب بلال مصطفى خفاجة (17 عاما) برصاصة في الصدر شرق رفح"، متابعا "كما أصيب 94 فلسطينيا بإصابات مختلفة منها 30 بالرصاص الحي وتم تحويل 37 إصابة إلى المستشفيات".

بذلك، يرتفع إلى 174 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر آذار/مارس الماضي.

وحسب مصور وكالة فرانس برس فإن المواجهات اليوم شهدت حدة أكثر من الأسابيع الماضية، وتم إشعال طائرات ورقية وبالونات حارقة .

وتشهد حدود غزة منذ الثلاثين من آذار/مارس احتجاجات تبلغ الذروة كل يوم جمعة لتأكيد "حق العودة للاجئين" إلى بلداتهم التي هجروها أو طردوا منها قبل نحو سبعين عاما، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، حسب الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة.

وبرّرت إسرائيل استخدام قواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين بالدفاع عن حدودها، متهمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمحاولة استخدام المظاهرات كغطاء لشن هجمات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/09/2018