إدارة ترامب تبلغ الفلسطينيين أنها ستغلق بعثتهم الدبلوماسية في واشنطن

أبلغت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية أنها ستغلق بعثتها الدبلوماسية في واشنطن، حسبما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين. وقال عريقات إن إدارة ترامب اتخذت هذا القرار على خلفية استمرار السلطة بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد ما وصفها بجرائم الحرب الإسرائيلية.

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاثنين إن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة الفلسطينية "رسميا" بأنها ستغلق بعثتها الدبلوماسية في واشنطن بسبب استمرارها في "العمل مع المحكمة الجنائية الدولية" ضد إسرائيل.

وقال عريقات في بيان "تم إعلامنا رسميا بأن الإدارة الأمريكية ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن عقابا على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية"، معتبرا أنها "صفعة جديدة من إدارة الرئيس (دونالد) ترامب ضد السلام والعدالة".

وأضاف "ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأمريكية بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضا وتهدد هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية".

وأعلن ترامب الخميس أنه لن يمنح الفلسطينيين "أي مساعدات حتى عودتهم إلى مفاوضات السلام".

وأدان عريقات قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب البعثة، واصفا الخطوة "بالهجمة التصعيدية المدروسة التي ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه".

وقال "بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها إغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية".

وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية، مضيفا "سنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والإنصاف لضحايا شعبنا".

وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت باستمرار المساهم الأول في ميزانية "الأونروا"، الجمعة وقف تمويلها للمنظمة، متهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وأثار القرار استياء وغضبا في الشارع الفلسطيني كونه يهدد مشاريع حيوية في التعليم والصحة يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وتقدم "الأونروا" مساعدات لملايين الفلسطينيين منذ إنشائها قبل سبعين عاما.

وأوضح عريقات "أن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية".

وتابع "لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال"، داعيا "المجتمع الدولي إلى التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا".

وأحرق متظاهرون فلسطينيون الأسبوع الماضي صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وصهر ترامب جاريد كوشنر أمام مكتب القنصلية الأمريكية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/09/2018