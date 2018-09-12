الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

اللوفر أبوظبي يحتضن معرض "من وحي اليابان.. رواد الفن الحديث"

للمزيد

وجها لوجه

موريتانيا: هل تؤجج نتائج الانتخابات الخلافات؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

"صفقة القرن" القنبلة التي أشعل ترامب فتيلها تهدد العالم!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

قانون حقوق المؤلف.. تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي

للمزيد

وجها لوجه

تهديد حفتر للجزائر: الشجرة التي تخفي الغابة؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

من المُستهدف من المناورات الروسية الصينية؟

للمزيد

النقاش

الولايات المتحدة - محكمة الجنايات: انسحابات وتهديدات

للمزيد

حوار

حوار مع ندى يافي مديرة مركز اللغة والحضارة في معهد العالم العربي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

دونالد ترامب.. "قرارات انتقامية لفرض صفقة القرن"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

بدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في كردستان العراق وسط آمال بإنهاء الاضطرابات

© صورة ملتقطة من الشاشة

فيديو أسيل سويسة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 12/09/2018

يترقب إقليم كردستان العراق الانتخابات البرلمانية التي ستجري نهاية شهر أيلول/سبتمبر الحالي، فانطلقت الثلاثاء الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية التي يشارك فيها 673 مرشحا لشغل 111 مقعدا.

بدأت الثلاثاء في إقليم كردستان بشمال العراق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 30 أيلول/سبتمبر الحالي، وسط انقسام سياسي أعقب استفتاء على الاستقلال في خريف العام الماضي.

ويشارك في الانتخابات الكردستانية العراقية 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كيانا سياسيا لشغل 111 مقعدا في برلمان كردستان، بينها 11 مقعدا مخصصا للأقليات الدينية والقومية، وفقا لنظام المحاصصة بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة للمسيحيين، ومقعد للأرمن.

ويعتبر إقليم كردستان العراق، بحسب النظام الداخلي لبرلمانه، دائرة انتخابية واحدة.

ويسيطر حاليا على البرلمان والحكومة، حزبا الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بواقع 38 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني (حزب جلال طالباني) بواقع 18 مقعدا، فيما تعتبر حركة التغيير التي لها 24 مقعدا من قوى المعارضة، إلى جانب الاتحاد الإسلامي (10 مقاعد) والجماعة الإسلامية (6 مقاعد).

ولا يتوقع محللون حصول أي تغيير في الخارطة السياسية للإقليم، بسبب عدم وجود أحزاب وتيارات سياسية جديدة مشاركة، باستثناء حركة "الجيل الجديد" التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي في بغداد.

ورغم ذلك، تشوب حالة من الانقسام الداخلي في إقليم كردستان إثر إصرار رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني على إجراء استفتاء حول الاستقلال قبل عام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 12/09/2018

  • كردستان العراق

    العراق: أربيل ترحب بدعوة العبادي للحوار وتدعو لوساطة دولية لحل الأزمة في كردستان

    للمزيد

  • كردستان العراق- العراق

    محكمة تحقيق عراقية تأمر بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان بتهمة "التحريض"

    للمزيد

  • العراق

    العراق: فرار نحو 100 ألف كردي من كركوك خشية المعارك

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي